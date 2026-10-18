Vox advierte sobre el "aumento del censo exterior" en municipios de la provincia de Córdoba

Archivo - La portavoz adjunta de Vox Paula de los Ángeles Badanelli Berriozábal interviene en La Diputación Permanente. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidente de Vox Córdoba, Paula Badanelli, ha advertido este domingo de la "necesidad de extremar la vigilancia ante los incrementos del censo electoral exterior registrados en distintos municipios de la provincia" y ha insistido en la importancia de la participación ciudadana en las elecciones del próximo 29 de noviembre.

Badanelli ha señalado lo que considera "un intento del Gobierno de Pedro Sánchez de alterar el proceso electoral mediante la conocida como Ley de Nietos". "Quería robarnos las elecciones y quería perpetuarse en el poder de manera ilícita", ha afirmado.

La presidente provincial ha celebrado la actuación de Vox ante el Tribunal Supremo, aunque ha advertido de que "eso no quiere decir que podamos estar tranquilos, ni relajados, ni confiados, porque lo peor de Pedro Sánchez siempre está por venir".

Badanelli ha puesto el foco en el mapa interactivo elaborado por Vox, que permite consultar la evolución del censo electoral exterior en distintos municipios españoles. Según ha señalado el partido, en la provincia de Córdoba, La Guijarrosa registra un incremento del 200%, Carcabuey del 60,2% y Encinas Reales del 51,6%.

"Córdoba no tiene un riesgo extremo de alteración del censo, pero es cierto que también hay algunos pueblos en los que hay que estar especialmente vigilantes, y lo haremos", ha asegurado.

Asimismo, Badanelli ha señalado que, según los datos, en España "existen 161 localidades donde el número de electores residentes en el extranjero supera al de habitantes residentes en el municipio, una situación que considera preocupante". Ante este escenario, la presidente de Vox Córdoba ha insistido en la importancia de acudir a las urnas el próximo 29 de noviembre.

"Lo más importante es que votemos presencialmente en la medida de lo posible, que todo aquel que pueda evitar estar fuera el 29 de noviembre acuda a votar y que, si por cualquier motivo no podemos, se haga por correo", ha explicado.

Badanelli ha asegurado que Vox "utilizará los mecanismos legales de control para supervisar el desarrollo del proceso electoral". "Que hablemos, que expliquemos, que llevemos a todo aquel que podamos a votar, porque es ahora o quizá nunca. Nos jugamos mucho, nos jugamos España, nos jugamos la democracia, nos jugamos nuestra libertad", ha afirmado.