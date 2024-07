Vox afirma que Moreno hace una "autoenmienda" a su gestión: "Ha cambiado casi todo lo que decía que iba bien"

SEVILLA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha considerado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, con los cambios que ha llevado a cabo este lunes en su gobierno, lo que hace es "autoenmendarse a sí mismo y a su gestión", ya que "ha cambiado casi todo lo que decía que iba bien y aun así se ha quedado corto".

En un comunicado, Gavira ha insistido en que "no es un problema de caras, sino de políticas", algo que "no entiende Moreno Bonilla". "Cambiar un consejero por otro es lo de menos, pues si no cambia las políticas que aplica, el Gobierno de Moreno seguirá siendo una estafa que no arreglará los problemas de los andaluces", ha aseverado.

Ha afeado a Morenoque haya "aumentado el número de consejerías" en una, lo que supondrá "más gasto político que van a tener que pagar los andaluces, que ya les están abonando su incremento de sueldo". Ha apuntado que "los políticos en Andalucía cada vez ganando más y los andaluces cada vez ganando menos".

Gavira también se ha referido al cese Catalina García como consejera de Salud, apuntando que Moreno "reconoce como se le ha ido de las manos la atención sanitaria que recibimos los andaluces, con las listas de espera millonarias, las quejas de los profesionales y, sobre todo, su incompetencia en la gestión".

En cuando al cese de la consejera de Educación, "otra de las principales competencias que tiene" el Gobierno andaluz, según Gavira, no es más que una "prueba de que no se gestiona bien tampoco la educación en Andalucía".

Ha agregado que estos ceses contrastan con la decisión de mantener en sus sillones, entre otros, "a la consejera de Igualdad, cuando la dependencia tiene las listas de espera disparadas, y ya vamos por 585 días en el reconocimiento de las ayudas", mientras que "miles de andaluces fallecen cada año esperando unas ayudas que no se niegan a los inmigrantes ilegales".

Ha criticado que Moreno haya "presumido" en su comparecencia de este lunes de creación de empleo, cuando "se calla que el trabajo que se crea en Andalucía es temporal y precario, y que cada vez son más los andaluces que, como no llegan a final de mes, cobran las ayudas del hambre".

En definitiva, según Gavira, la remodelación realizada por Moreno en su gobierno "es, como todo lo que hace, absolutamente insuficiente, para solucionar los problemas reales que afectan a los andaluces".