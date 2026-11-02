Vox Andalucía exige la revisión de los acuerdos comerciales que "favorecen" a Marruecos

El portavoz adjunto de Vox en el Parlamento de Andalucía y portavoz nacional de Vox de Trabajo y Campo, Rodrigo Alonso, en declaraciones a los medios en Santa Fe (Granada). - VOX ANDALUCIA

SANTA FE (GRANADA), 2 (EUROPA PRESS)

El portavoz adjunto de Vox en el Parlamento de Andalucía y portavoz nacional de Vox de Trabajo y Campo, Rodrigo Alonso, ha criticado este lunes que los principales responsables de la grave situación que atraviesa el sector primario español son Pedro Sánchez y el ministro de Agricultura, Luis Planas. "Sólo Vox está verdaderamente dispuesto a proteger a agricultores, ganaderos y pescadores y a ofrecer soluciones a los problemas que afectan al campo español", ha remarcado.

Rodrigo Alonso ha criticado en un acto en Santa Fe (Granada) la decisión de dar el visto bueno a la eliminación de los fondos propios de la Política Agraria Común (PAC) y su integración en un fondo común, así como la supresión de los fondos Feaga y Feader, una decisión que, según ha señalado en una nota, va "en contra de las reivindicaciones de las organizaciones agrarias y de todo el sector primario, que reclama una financiación específica y suficiente."

El portavoz nacional de Vox de Trabajo y Campo ha asegurado que Europa "parece caminar hacia un modelo que sustituye la producción del sector primario español y europeo por productos procedentes de terceros países". Frente a ello, "Vox apuesta por negociar una PAC con presupuesto propio, amplio y suficiente, que sitúe en el centro de sus políticas la rentabilidad de las explotaciones agrarias." "Una explotación agraria puede ser muy sostenible desde el punto de vista medioambiental, pero, si no es sostenible económicamente, tiene que cerrar. Y cuando cierran nuestras explotaciones, nuestra soberanía alimentaria se resiente", ha subrayado Alonso.

Otro de los aspectos de la política agraria que defiende Vox es la revisión de los acuerdos comerciales que generan competencia desleal para los productores españoles. Alonso ha denunciado "la entrada en nuestro país de productos procedentes de terceros países que no están sometidos a las mismas exigencias y condiciones de producción que deben cumplir los agricultores y ganaderos españoles. Una situación que coloca a nuestros productores en clara desventaja y perjudica directamente la competitividad de sus explotaciones." Por ello, VOX reclama denunciar y revisar los acuerdos comerciales con países como "Marruecos, Túnez y Turquía, especialmente aquellos que no garantizan unas condiciones de competencia justas."

Durante su intervención ante los medios de comunicación en Granada, Rodrigo Alonso ha denunciado también "el abandono que sufre la provincia en materia de infraestructuras hidráulicas y ha puesto como ejemplo la presa de Rules, una infraestructura inaugurada en 2004 cuyas canalizaciones continúan sin ejecutarse". El portavoz de Vox ha señalado que los agricultores y regantes de la costa tropical granadina "siguen mirando hacia una presa que almacena 111 hectómetros cúbicos de agua que no pueden aprovecharse por la falta de las infraestructuras necesarias, mientras parte de ese recurso termina desembocando en el mar."

"Granada ha sido traicionada y ninguneada por todos los partidos políticos que han pasado por el Gobierno de España. Todos han prometido ejecutar las canalizaciones de Rules, pero ninguno ha cumplido", ha alertado. "Mientras Pedro Sánchez destina cientos de millones de euros a infraestructuras hidráulicas en Marruecos, deja de lado a los agricultores y regantes granadinos, que llevan décadas esperando unas canalizaciones imprescindibles para aprovechar el agua de la presa de Rules", ha afirmado.

Por último, Alonso ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que el próximo 29 de noviembre acudan a las urnas y ejerzan libremente su derecho al voto. "Pedimos a los españoles que voten pensando en quién va a defender nuestro campo, nuestra agricultura y nuestra soberanía alimentaria frente a la competencia de terceros países. Para Vox, la prioridad es el sector primario español".