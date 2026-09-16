Vox asegura que "ni un solo euro de dinero público" se destinará a enseñar lengua árabe en colegios andaluces

La portavoz adjunta del grupo parlamentario VOX, Paula Badanelli, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. A 16 de septiembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de l - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox ha asegurado este miércoles que "ni un solo euro de dinero público" se destinará a la enseñanza de la lengua árabe y de la cultura marroquí en los colegios andaluces, de manera que quien quiera esa enseñanza "que se lo pague" en España o se vaya a Marruecos a aprender.

Así se ha pronunciado la portavoz adjunta del grupo Vox en el Parlamento andaluz, Paula Badanelli, en línea con las manifestaciones que hizo ayer el vicepresidente segundo de la Junta, consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, y líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, garantizando que a partir del curso 2027/2028 se acabará con el "adoctrinamiento de Marruecos" en los colegios andaluces, poniendo fin al Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí.

"Es un logro de Vox terminar con el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí, con el adoctrinamiento que se estaba llevando a cabo en nuestras aulas y encima pagado con dinero público, con los impuestos que salen de las costillas de las clases medias y trabajadoras", ha indicado Badanelli, quien ha añadido que "quiera cultura marroquí, que se vaya a Marruecos".

"Y el que quiera saber más de ese país o conocer su lengua, si quiere hacerlo en España, que se lo pague con su dinero", ha agregado.

Ha insistido en que "ni un solo euro del dinero público se va a destinar, gracias a Vox, a adoctrinar y a poner en valor una cultura que, desde luego, no queremos para nuestro país, ni queremos para nuestros hijos".

Respecto al hecho de que este programa esté promovido por el Ministerio de Educación y la Embajada de Marruecos, ha indicado que no se trata solo de donde provenga el dinero público, al que parece que en este país "se le ha perdido respeto", sino de que la enseñanza de esa lengua en Andalucía supone uso de infraestructuras, limpieza o utilización de aire acondicionado. "Cuando se habla de lo que se invierte en dinero público no es solamente el cash", ha apuntado.

Todo esto, a su juicio, "debería hacer recapacitar a aquellos que llevan las riendas de la educación después de lo difícil que resulta a algunos padres pagar el comedor, las actividades extraescolares o un aula matinal".

Badanelli ha insistido en que ni "un solo céntimo de dinero público que se destine a educación tanto en Andalucía como en España debe ir, bajo ningún concepto, a enseñar cultura marroquí".