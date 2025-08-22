Vox avisa de la "desesperada" situación del cultivo del cereal en la provincia de Granada al acumular pérdidas del 37,5%

GRANADA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del grupo Vox en el Parlamento andaluz, Ricardo López Olea, ha denunciado este viernes la "desesperada" situación que, según ha alertado, vive el cultivo del cereal en la provincia de Granada, donde "se ha pasado de 160.000 hectáreas cultivadas a apenas 100.000, lo que supone una pérdida del 37,5% en los últimos años".

En una nota, el también diputado autonómico por Granada ha subrayado que el cultivo del cereal, "además de ser un alimento fundamental, contribuye a fijar a la población en los municipios rurales", y ha advertido de que, "según los cálculos de las organizaciones agrarias, la superficie actual se reducirá a la mitad en los próximos cinco años".

El representante de Vox ha sostenido en ese punto que el Gobierno andaluz que preside Juanma Moreno (PP-A) es "el cómplice necesario de las políticas europeas que asfixian y destruyen el campo granadino".

En esa línea, ha denunciado que, "además de la competencia desleal de terceros países que importan grano sin la trazabilidad que se exige a los productores europeos, los agricultores granadinos están asfixiados por la burocracia y los trámites administrativos que impone el Gobierno de Moreno Bonilla".

"El presidente de la Junta sólo defiende los intereses de los agricultores en las redes sociales, en su política de 'postureo' continuo, pero la única verdad es que su partido es el que, junto a los socialistas, diseña y aprueba en el Parlamento europeo las medidas que darán la puntilla definitiva a nuestro campo", ha aseverado el parlamentario de Vox por Granada.

En este sentido, López Olea se ha referido a las bases de la nueva Política Agraria Común (PAC) "pactada por 'populares' y socialistas en Europa, que supone un recorte del 20% en el presupuesto", y ha sostenido que "la política agraria europea debe centrarse en incrementar la productividad del campo, garantizar un nivel equitativo de la producción agrícola, estabilizar los mercados, garantizar la seguridad del abastecimiento y asegurar al consumidor suministro a precios razonables".

El representante de Vox ha recalcado la "necesidad urgente", a su juicio, de asegurar la "soberanía alimentaria" de un producto "tan fundamental" como el cereal, y al respecto ha subrayado que los agricultores granadinos estiman pérdidas de "cerca de 30 millones para esta campaña, lo que implica que, de no tomarse las medidas oportunas, terminará desapareciendo" dicho cultivo del paisaje de la provincia.

El diputado de Vox ha concluido aseverando que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "tiene que explicar a los agricultores qué quiere decir cuando asegura que su oposición es tajante ante la nueva PAC mientras en Bruselas están gobernando sus compañeros del Partido Popular Europeo y siendo él copresidente del Comité Europeo de las Regiones".