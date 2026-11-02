Vox celebra la inversión de 35 millones más para labores de prevención de incendios en los presupuestos de la Junta

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SEVILLA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox ha celebrado la inversión de 35 millones más para labores de prevención de incendios en los presupuestos de la Junta de Andalucía. En concreto, la formación ha destacado el refuerzo en este ámbito con 38,1 millones de euros, que se destinarán a la mejora selvícola de los montes públicos y 10,2 millones a restaurar los montes quemados en el incendio de Niebla (Huelva). Además, el plan de refuerzo de la inversión pone 35 millones más para prevenir incendios a través de labores preventivas en materia forestal y la compra de nueva maquinaria para Infoca.

Así, tal y como ha asegurado la formación en una nota de prensa, a partir del 1 de enero, se pondrá en marcha a un nuevo modelo de limpieza y mantenimiento de los cauces. Para ello, se dispondrá de una programación plurianual y centros en cada territorio, que prioriza las actuaciones según el riesgo de inundación y el peligro para las personas y los bienes. Además, se terminan las obras de emergencia por las borrascas del pasado invierno y otras actuaciones previstas para la seguridad, mejora y mantenimiento de los cauces.

Por otro lado, Vox Andalucía ha aseverado que la agenda climática también está presente en estos Presupuestos, señalando que "se dan los primeros pasos para su eliminación".

En concreto, la formación ha celebrado que la Junta no destine fondos a promover las zonas de bajas emisiones en los municipios de Andalucía. En concreto, "se analizará todo gasto público destinado a la imposición de agendas ideológicas que perjudiquen a nuestros productores y se reorientarán los recursos a la construcción de infraestructuras hidráulicas, a la protección de las explotaciones andaluzas y a la prevención de incendios", ha asegurado el grupo parlamentario.

Además, la caza también estará presente en las cuentas andaluzas del próximo año. Así, se mantiene la rebaja del 30% en la licencia de caza, pero se le suma la rebaja del 12,5% de las tasas del campo. Los cotos afectados por los grandes incendios de 2026 no pagarán la matrícula anual, al tiempo que se refuerza el control del jabalí para también prevenir la peste porcina africana.

En cuanto a los servicios públicos, VOX ha señalado que va a aumentar el presupuesto destinado a personal para crecer en la equiparación salarial de los funcionarios de Justicia andaluces con los de las otras regiones. Además, contempla más de 160 nuevos puestos en nuestros juzgados y tribunales de Andalucía y se incrementará la eficiencia de la asistencia jurídica gratuita, para lo que se destinarán casi 54 millones de euros a esta partida.

Así, la Consejería que dirige Manuel Gavira reserva 28,4 millones a infraestructuras judiciales, entre las que destacan las de Sevilla, Cádiz, Jaén, Órgiva, Huércal-Overa, Algeciras, Marbella o Jerez.

En el citado comunicado también se contemplan más de 1.600 millones de euros a Sanidad y Dependencia. Se trata de una dotación presupuestaria que "evidencia el esfuerzo económico que se está realizando para fortalecer los servicios públicos esenciales, con más recursos para hospitales, centros de salud, profesionales sanitarios y atención a nuestros mayores y dependientes".

Del mismo modo, la formación andaluza ha destacado la ampliación del programa Andalucía Rural Conectada con nuevas rutas de transporte público para que los vecinos de los pueblos puedan llegar a su centro de salud, a su colegio o a los servicios sociales en un tiempo razonable. Asimismo, se incrementa un 24,4% (de 81,87 en 2026 a 101,8 millones de euros en 2027) la aportación de la Junta a los consorcios de transporte para garantizar un servicio público de calidad, mejorando la vertebración de la región.

Finalmente, Vox Andalucía ha aseverado que se van a terminar las obras de la integración del ferrocarril en Almería, con sus nuevas estaciones de autobuses y tren. Se ejecutará el intercambiador de San Pedro de Alcántara y avanzarán los de Antequera, Fuengirola, Baza, Torremolinos, Rute y Nerja.

Además, continúan las obras de la Línea 3 Norte del Metro de Sevilla, con el inicio del tramo IV y la licitación del tramo V. Se terminará el proyecto de la Línea 3 Sur y el estudio de la Línea 2, y se estudiará llevar la Línea 1 hasta Bormujos y Dos Hermanas. En Málaga, continúa la prolongación del metro hasta el Hospital Civil; en Granada entra en servicio la prolongación sur de la Línea 1; y en Alcalá de Guadaíra se pondrá en marcha el tranvía. Por último, la Junta colabora en el soterramiento del ferrocarril en Granada y en la integración del ferrocarril en Jaén, y termina la conexión del ramal ferroviario entre Vadollano y Linares.