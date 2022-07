Vox se congratula del cambio de ubicación del futuro parque de bomberos de Córdoba

CÓRDOBA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, se ha mostrado "satisfecha" por el hecho de que el gobierno municipal, "tras meses de incertidumbre en los que solo Vox ha dejado clara su postura en cuanto a la necesidad de un cambio de ubicación" del futuro parque de bomberos, haya anunciado que "se construirá en otra ubicación".

En este sentido y en una nota, ha afirmado que "era una locura construir un parque de bomberos en el PP-O3, junto a Hipercor, porque urbanísticamente tenía difícil encaje al ser el suelo de uso deportivo". Además, ha añadido, "se trata de una zona residencial con calles estrechas", por lo que se habrían ocasionado "muchas molestias a los vecinos, algo que se podía evitar por ejemplo trasladándolo al PP O7 dónde hay una parcela idónea, junto al Hospital Quirón, que desde el principio era dotacional y que es por la que apostaba nuestro grupo después de estudiar las opciones disponibles."

No obstante, Badanelli ha mantenido su "sorpresa" e "indignación" por la "inacción del Gobierno municipal en este asunto", pues "pasan los años y se obliga a trabajar al personal del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) en un entorno para nosotros indigno que casi roza el maltrato y que desde luego no cumple las condiciones mínimas de salubridad y seguridad en una materia tan sensible como es la extinción de incendios".

Al respecto, ha añadido que "más allá del evidente estado de deterioro y abandono, el edificio no cuenta con torre de entrenamiento, no funciona la piscina, y lo más preocupante, mantiene un deficiente sistema de transmisiones de comunicación que hace que tarden en atender una emergencia más de lo que debieran".

Para concluir, Vox ha pedido al alcalde que "deje de prometer y pase a cumplir y a ejecutar las cosas porque se le acaba el mandato, sobre todo en este proyecto ya que estamos hablando de un servicio que puede salvar muchas vidas".