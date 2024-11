Vox Córdoba critica el gasto de "medio millón de euros de publicidad" en Emacsa mientras "el PP sigue subiendo tasas"

CÓRDOBA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha lamentado este viernes que "se destine más de medio millón de euros a publicidad en Emacsa", al tiempo que "el PP sigue subiendo las tasas".

En una nota, la edil ha comentado que "se ha aprobado en el consejo de administración de Emacsa un contrato para la publicidad de la empresa, con importe de 573.540 euros", algo que, a su juicio, "tendrá que explicar Bellido, porque sigue esquilmando los bolsillos de los contribuyentes para luego gastarse medio millón de euros en publicidad para mayor gloria de su gobierno".

Desde Vox, ha agregado, "no podemos apoyar jamás estas políticas", porque "estos son los gastos que hay que eliminar para bajar impuestos", ha subrayado la edil, para remarcar que "no podemos bajar si aumentamos constantemente el gasto en publicidad y personal de confianza".

Por esta razón, según ha expuesto Badanelli, "Vox ha votado en contra", al tiempo que ha apuntado que "ésta es la política que no queremos hacer, la política que no queremos que se haga con los ciudadanos, y la que no haremos cuando lleguemos a los gobiernos".

Mientras tanto, ha dicho que seguirán "haciendo oposición" y estarán "en frente de quien las haga, de quien gaste de forma supérflua asfixiando a los cordobeses a impuestos y subiendo tasas para cosas innnecesarias, mientras las familias no llegan a final de mes".