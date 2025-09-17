Vox Córdoba critica "la voracidad recaudatoria" del PP en la subida de la tarifa del agua

Archivo - La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli. - VOX - Archivo

CÓRDOBA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha criticado este miércoles "la voracidad recaudatoria" del PP en la subida de la tarifa del agua, esta vez en un 2,1%.

En una nota, Badanelli ha recordado que "esta medida se suma a los incrementos anteriores, con un 10% en 2025 y un 5% en 2024". "Hablamos ya de casi un 18% de subida en apenas dos años", ha manifestado, para apostillar que "es un auténtico atraco a las familias cordobesas".

La portavoz ha reprochado las declaraciones del presidente de la Empresa Municipal de Aguas (Emacsa), Daniel García-Ibarrola, que "restó importancia a la subida", de manera que "decir que no se nota en la economía familiar es una barbaridad y una falta de respeto a lo que están sufriendo las familias y clases medias".

"Se nota que a ellos el dinero no les cuesta ganarlo", ha dicho Badanelli, quien ha acusado al PP de "engañar a los cordobeses, prometiendo bajadas impositivas en campaña y aplicando después subidas continuas". "Nunca cumplen lo que prometen", de modo que "se han convertido en una estafa política", ha aseverado.

Según ha defendido, "von el voto decisivo de Vox en el anterior mandato no se tocaron los impuestos, pero ahora, con mayoría absoluta, el PP gobierna de espaldas a los cordobeses".

Asimismo, ha avisado del "remanente de más de 40 millones de euros en las arcas municipales mientras se exprime a las familias", de forma que "mientras sobran millones para los bancos, machacan a los cordobeses que no llegan a fin de mes".

Desde Vox han reiterado su "compromiso con bajadas reales de impuestos y tasas, que sólo son posibles recortando gasto corriente y eliminando todo el gasto superfluo, inútil e ideológico que hoy mantiene el PP, que vuelve a mentir, engañar y defraudar". A su juicio, "sólo Vox garantiza una política fiscal justa y una gestión responsable".