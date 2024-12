Vox Córdoba insiste en "la falta de planificación del PP" para adecentar y limpiar la ciudad para la Navidad

CÓRDOBA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha lamentado este lunes que "una vez más, la ciudad no se encuentre adecentada para recibir a las personas que nos visitan en estas fechas", de ahí que haya llamado la atención sobre "la situación de suciedad y abandono que sufre Córdoba en una etapa en la que las calles están llenas, donde viene gente de toda la provincia a disfrutar de la oferta con motivo de la Navidad".

Según ha expuesto la edil en una rueda de prensa, "la imagen que damos no es de lejos la que nos gustaría" ante "la falta de planificación del PP", de modo que "un año más afrontamos estas fechas con un casco histórico deteriorado, con una imagen deprimente de cara a los visitantes, sin iluminación, sin que se haya hecho tampoco, como Vox viene insistiendo año tras año, un redimensionamiento de la basura, y tenemos que ver cómo año tras año en fechas donde hay más visitas está Córdoba en este estado, sucia, afortunadamente ahora sin malos olores porque la temperatura no es la que era".

"También vemos como en la zona de Tendillas y Cruz Conde, donde nos hemos gastado una millonada en iluminación y sin embargo vemos suciedad por todos los rincones, contenedores desbordados e incluso ratas por debajo de los arcos luminosos",ha advertido la concejal.

Al respecto, la portavoz de Vox ha dicho que no entienden "dónde va el dinero de los impuestos, a qué se dedica este gobierno que tiene todo el dinero, todos los trabajadores y todos los recursos que no ha tenido el gobierno anterior", a lo que ha añadido que "todo esto no luce en la calle, Córdoba no está como debe estar y no se planifica nada".

En palabras de Badanelli, "este gobierno del PP no tiene previsión ninguna a la hora de realizar esas acciones y sigue dando patadas hacia adelante sin que se vean los resultados reales que mejoren la ciudad".