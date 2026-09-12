Vox Córdoba pedirá ante el Pleno una respuesta "firme" ante Marruecos en la crisis de Ceuta

Vox Córdoba - VOX CÓRDOBA

CÓRDOBA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Córdoba llevará al próximo Pleno, que se celebrará el 17 de septiembre, una moción relativa a la soberanía española y la situación de Ceuta, con la que pretende que la Corporación municipal muestre una posición "firme" en defensa de la unidad e integridad territorial de España.

Según ha destacado el grupo en una nota, la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Marta León, ha defendido que "la soberanía de España no se negocia. Ceuta y Melilla son España y Córdoba debe alzar la voz ante quienes pretenden poner en cuestión nuestra integridad territorial".

La moción recoge las manifestaciones del ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, sobre supuestos "derechos históricos y geográficos" de Marruecos sobre Ceuta y Melilla, así como las del ministro de Habices y Asuntos Islámicos, Ahmed Toufiq.