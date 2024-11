Vox Córdoba pide "reducir gastos inútiles" en el presupuesto de la Diputación para "centrarse en la provincia"

CÓRDOBA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en la Diputación de Córdoba, Rafael Saco, ha pedido este miércoles "reducir gastos inútiles" en el presupuesto de la institución para "centrarse en la provincia" y ha dicho que aún no tienen "nada sobre lo que trabajar, con lo que empezar a negociar y que podamos hacer propuestas".

En una rueda de prensa, Saco ha explicado que les "gustaría haberlo tenido desde hace un mes, en octubre, como dijo Fuentes, pero aún nada". No obstante, ha apuntado que aprovechará para "adelantarle algo el trabajo a Fuentes si es que quiere tener el voto a favor de este grupo provincial".

"Desde Vox somos conscientes de la titánica tarea de darle la vuelta a las políticas de izquierdas que han gobernado la Diputación desde prácticamente siempre, salvo un período de cuatro años y el actual", ha expresado el diputado, para manifestar que "si se arrastran las partidas año tras año, si se mantienen las mismas para tener a todo el mundo contento, al final lo que se consigue es el mismo resultado, porque los que gobiernan se convierten en socialistas vestidos de azul".

Así, Saco ha subrayado que "hay que mostrar mas determinación en reducir gastos inútiles y determinadas subvenciones que no sólo son ideológicas, es que no tienen utilidad alguna para los cordobeses". "Y luego hay una gran cuestión que sobrevuela todo el presupuesto, que está para ejecutarse, no para que se quede en el papel", ha defendido.

Al respecto, ha remarcado que "hay que avanzar mucho más y cuanto antes, porque hay partidas que se ejecutan al 30% y la ejecución total no pasa del 60%". Por eso, ha comentado que "no tiene sentido que cada año sea el presupuesto más alto de la historia si luego no se hace nada con él".

A su juicio, "hay que ponerse el mono de trabajo en este tema y afinar los procedimientos para sacar adelante contratos que luego puedan ejecutarse". "Ya estamos prácticamente en diciembre", ha expresado Saco, para asegurar que "vamos tardísimo, ya nos vamos a ir a marzo casi seguro, y la provincia no puede permitirse eso".

Además, el portavoz de Vox ha advertido de que "independientemente de lo que suceda en este presupuesto, tenemos la mano tendida desde ya para los presupuestos de 2026". "Tenemos mucho que decir y mucho que aportar al presupuesto de la Diputación", ha manifestado, "para que los cordobeses olviden de una vez por todas las desastrosas políticas de la izquierda con políticas que resuelvan sus problemas reales, los que de verdad les duelen en el día a día".