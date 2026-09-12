Vox critica que Andalucía sea noticia "por la corrupción del PSOE" tras la investigación de 18 ex altos cargos

SEVILLA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Javier Cortés, ha aludido al procedimiento en el que están investigados 18 ex altos cargos socialistas, entre ellos el ex consejero Francisco Vallejo, y ha lamentado que Andalucía "sea noticia de nuevo por los casos de corrupción del PSOE".

"Cada vez que la Justicia levanta una alfombra, sale un nuevo escándalo del cortijo socialista", ha manifestado Cortés en un comunicado de prensa remitido por el partido.

Además, ha acusado a la secretaria general del PSOE-A y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, de "pretender volver a Andalucía mientras la Justicia no para de levantar casos de corrupción de su etapa en la Junta".