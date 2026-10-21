Vox defiende que la finalización del Programa de Inserción de Personas Sin Hogar "no acaba con el servicio"

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario VOX, Paula Badanelli, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo parlamentario de Vox en Andalucía, Paula Badanelli, ha defendido que la finalización del Programa de Inserción de Personas Sin Hogar por parte de la Junta de Andalucía "no quiere decir que terminen los servicios".

"Se pueden renovar, se pueden plantear cosas nuevas. Hay recursos de sobra, los ayuntamientos tienen recursos para atender a personas sin hogar, también la Administración Pública y el Estado. Y hay muchísimas, muchísimas más organizaciones, fundaciones", ha señalado este miércoles en una rueda de prensa en el Parlamento.

Badanelli ha remarcado que desde su partido "no se va a eliminar nada que esté dando un beneficio a algún ciudadano". "Más bien, al contrario, vamos a mejorar y a reforzar todo aquello que es útil y vamos a revisarlo todo para quitar todo aquello que es caro e inútil", ha subrayado.

En paralelo, la portavoz adjunta de Vox ha sido preguntada por la propuesta de su partido en Castilla y León de vetar subvenciones a largometrajes "que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas".

"Este tema en concreto, creo que aquí no está sobre la mesa, en este momento hay cosas bastante más importantes, que afectan bastante más a la vida de los andaluces, que nos tienen bastante más ocupados", ha explicado.

Este lunes, el director general de Protección Social y Barriadas de Actuación Preferente, Antonio Ismael Huertas, ha rechazado cualquier vinculación entre la finalización del Programa de Inserción Laboral y Social de Personas Sin Hogar en Andalucía y el acuerdo de gobierno suscrito entre el Partido Popular y Vox.

Huertas ha señalado que el programa, cofinanciado por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo 2021-2027, tiene como finalidad favorecer la integración social y laboral de las personas sin hogar que reúnen el perfil adecuado para participar en un itinerario de inserción.

Tras la información publicada este lunes por un medio de comunicación que relaciona el fin del programa con dicho acuerdo político, ha explicado que los contratos para su desarrollo se firmaron en enero de 2023 y establecían una duración inicial de dos años, prorrogable por otros dos como máximo. En este sentido, ha señalado que la Junta de Andalucía agotará el periodo máximo de prórroga previsto en los contratos, de acuerdo con las condiciones establecidas en ellos.