Vox exige al gobierno local del PP en Córdoba medidas urgentes para sostener el servicio del taxi

José María Jiménez y Marta León, durante su encuentro. - VOX

CÓRDOBA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Marta León, ha mantenido una reunión con el presidente de Autacor, José María Jiménez, para abordar la situación que atraviesa el sector del taxi en la ciudad y trasladar al gobierno local del PP las principales demandas de sus profesionales, exigiéndole medidas urgentes para sostener este servicio de transporte público.

Según ha informado Vox en una nota, durante el encuentro, el presidente de Autacor ha expuesto el incremento de los gastos que deben afrontar los taxistas, desde los seguros y las reparaciones hasta la adquisición de nuevos vehículos y el combustible. Un aumento de costes que, según el sector, hace necesario revisar la regulación económica del servicio para minimizar el impacto de estas subidas, garantizar la viabilidad de la actividad y mantener la calidad de la atención a los usuarios.

A este respecto, Marta León ha asegurado que "los taxistas no pueden seguir asumiendo una subida tras otra de sus gastos sin que el Ayuntamiento atienda sus demandas. Hablamos de profesionales que prestan un servicio esencial a los cordobeses y que necesitan unas condiciones económicas que les permitan seguir trabajando", ha señalado León.

La portavoz municipal de Vox ha respaldado la petición de Autacor de establecer mecanismos que permitan compensar el incremento de los costes de explotación y ha reclamado al gobierno que encabeza el alcalde popular, José María Bellido, que aborde esta cuestión con el sector. "No se puede exigir un servicio de calidad mientras se ignora el coste real de prestarlo. El Ayuntamiento tiene que escuchar a los profesionales y dar respuestas".

Otro de los asuntos tratados ha sido la situación de las marquesinas en las paradas de taxi, una reclamación que el gremio viene planteando desde hace tiempo y que Vox Córdoba ha trasladado al Ayuntamiento en varias ocasiones y, aunque "parece existir una vía de solución", León ha insistido en la necesidad de que la misma se concrete y se ejecute.

Ello se hace preciso, según ha indicado León, porque "llevamos meses reclamando que se repongan las marquesinas", y "no es aceptable que los taxistas y los usuarios tengan que soportar las altas temperaturas de Córdoba sin una protección adecuada. Si ahora hay una solución, queremos saber cuándo se va a llevar a cabo. Los anuncios no sirven de nada si no se traducen en hechos", ha afirmado.

De igual modo, Autacor ha solicitado que el Ayuntamiento amplíe el número de convocatorias de examen para obtener el carné de conductor de taxi, con el objetivo de flexibilizar el acceso a la profesión y facilitar la incorporación de nuevos profesionales.

La asociación ofrece, además, cursos de formación y buenas prácticas para preparar a los aspirantes y reforzar la calidad de la atención al usuario. "El sector está haciendo su parte, formando a nuevos conductores y trabajando para mejorar el servicio. Ahora le corresponde al Ayuntamiento facilitar los procedimientos y aumentar las oportunidades para acceder a la profesión mediante un mayor número de convocatorias de examen", ha dicho León.

La reunión también ha servido para abordar la seguridad de los usuarios del taxi, especialmente de las mujeres en los desplazamientos nocturnos. Ante las informaciones que relacionan la falta de taxis con situaciones de inseguridad, José María Jiménez ha explicado que Autacor registra las incidencias de las que tiene conocimiento a través de su sala de gestión y que, según esos registros, no le constan agresiones ocurridas en las paradas de taxi.

El presidente de los taxistas ha trasladado también el compromiso del gremio con la seguridad femenina y la colaboración que mantienen los profesionales con la Policía, el Ayuntamiento y los puntos violeta, así como su atención para que mujeres y demás usuarios lleguen a su destino de forma segura.

"No se puede poner en duda el compromiso de todo un gremio con la seguridad de las mujeres. Los taxistas colaboran con las instituciones y están concienciados con la protección de quienes utilizan su servicio. Lo que debemos hacer es trabajar para que haya una respuesta adecuada a la demanda de taxis, especialmente en los momentos de mayor afluencia", ha defendido Marta León.

La portavoz ha concluido exigiendo al gobierno municipal del PP que atienda las reivindicaciones trasladadas por Autacor. "El taxi necesita soluciones, no más esperas. Desde Vox Córdoba seguiremos llevando al Ayuntamiento las demandas de sus profesionales y reclamando medidas concretas para sostener este servicio y garantizar una atención de calidad a los cordobeses".