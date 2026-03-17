Vox exige a Sánchez que "deje de engañar" a regantes de la costa de Granada y a Moreno que se "comprometa" con Rules

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario de Vox Andalucía y diputado por Granada, Ricardo López Olea. - VOX

GRANADA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario de Vox Andalucía y diputado por Granada, Ricardo López Olea, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que deje de "engañar a los ciudadanos y a los regantes de la Costa granadina" y asuma la financiación íntegra de las canalizaciones de la presa de Rules; mientras que a la Junta le ha reclamado que se "comprometa" con la financiación de esta infraestructura.

López Olea se ha pronunciado así tras el encuentro celebrado el lunes en Motril organizado por la Plataforma por las Infraestructuras de la Costa Tropical para exigir que las conducciones del sistema Béznar-Rules cuenten con financiación pública a fondo perdido, ya que el tramo clave del desglosado 3 no se ha podido ejecutar porque el Ejecutivo central "no fue capaz de redactar en plazo el proyecto necesario para que pudiera financiarse con fondos europeos", tras más de dos décadas de retrasos.

"Ahora pretende trasladar el coste de su incompetencia a los regantes granadinos, algo que es absolutamente inaceptable", ha señalado López Olea, que ha recalcado que si se hubiesen realizado en su momento las conducciones se habrían generado unos 15.000 empleos con un impacto económico para la Costa Tropical de 17.280 millones de euros, según los datos dados a conocer el lunes en el encuentro.

El parlamentario de Vox ha criticado que el modelo planteado por el Gobierno obliga a los agricultores a asumir una carga económica "que no les corresponde, poniendo en riesgo la viabilidad de las explotaciones agrarias de la comarca".

"No se puede castigar a quienes llevan más de 20 años esperando con promesas incumplidas y ahora además pretender que paguen por los errores del propio Gobierno", ha dicho para subrayar a continuación el "incumplimiento sistemático de los sucesivos gobiernos de PP y PSOE con las infraestructuras en Granada".

JUNTA DE ANDALUCÍA

Asimismo, López Olea ha insistido en que la Junta de Andalucía debe comprometerse de manera "firme" a colaborar en la financiación del conjunto de las canalizaciones, empezando por el desglosado 1, cuya ejecución "es de su competencia y debe asumir sin excusas", además de asumir el 20 por ciento del desglosado 3 al que se ha comprometido de "forma reiterada".

En este sentido, ha recordado que el primer tramo es imprescindible para el desarrollo completo del sistema y ha reclamado al Gobierno autonómico que actúe "con la misma contundencia que se exige al Ejecutivo central".

Por último, el diputado granadino ha reclamado que la reunión convocada para el próximo 13 de abril sirva para que todas las administraciones implicadas --Gobierno de España, Junta de Andalucía y resto de instituciones-- desbloqueen de una vez por todas esta infraestructura.

"Rules se ha convertido en el santo grial de los incumplimientos de las administraciones con Granada. Ya no caben más excusas ni más retrasos, es el momento de asumir responsabilidades y poner en marcha una infraestructura vital para el presente y el futuro de la Costa Tropical", ha concluido.