Vox lamenta que no haya dimisiones por el accidente de Adamuz (Córdoba) y que Moreno "asegure" que "nada que reprochar"

GRANADA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha criticado este miércoles que, un mes después del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), no se haya producido ninguna dimisión en el Gobierno central y que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "asegure", según ha mantenido, que "no hay nada que reprochar a nadie".

"Esto es inadmisible en un país serio", ha indicado Gavira en declaraciones a los medios en Granada, donde ha hecho una referencia expresa a la gestión de las infraestructuras ferroviarias por parte del ministro de Transportes, Óscar Puente, y ha añadido que esta semana las conexiones ferroviarias con Madrid se han recuperado pero "en parte" y que, por ejemplo, en Huelva "no va a haber conexiones decentes en años".

"La corrupción de este Gobierno al final acaba costando vidas", ha señalado Gavira, quien ha lamentado que haya habido "46 muertos en las vías de Andalucía y nadie asume ninguna responsabilidad política" mientras el Ejecutivo de Moreno "lo único que ha dicho es no hay nada que reprochar a nadie". "Cuando dice a nadie se refiere al Gobierno de Sánchez", ha remachado el portavoz de Vox en Andalucía.