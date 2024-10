Vox lamenta que el PP no haya concluido los estudios social y económico de la zona de bajas emisiones en Granada

GRANADA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Granada, Beatriz Sánchez Agustino, ha lamentado que haya llegado el mes de octubre, "plazo" que ha resaltado que se había dado el equipo de gobierno local, del PP, para la implantación en pruebas de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que ha entrado en vigor en fase informativa este martes, y aún no hayan "sido capaces de concluir los estudios sobre el impacto social y económico de las restricciones a la movilidad en la ciudad".

Una vez el PP "ha puesto en marcha" la "persecución" al uso de los vehículos privados, según ha indicado Vox en una nota de prensa, Sánchez Agustino ha advertido al equipo de gobierno que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid suspendió la ZBE en la capital de España precisamente por la insuficiencia de esos estudios.

"El tribunal daba la razón a Vox y señalaba los graves perjuicios que sobre los más vulnerables tiene la imposición de estas restricciones", ha apuntado Beatriz Sánchez Agustino.

Ante la puesta en marcha de la ZBE "comprobamos como la supuesta buena gestión del PP es un mito, porque a día de hoy no se ha aprobado nada, no tenemos los estudios, no conocemos el régimen sancionador y no se informa de nada", ha reprochado la portavoz de Vox.

Según ha añadido, "lo único que sabemos es que el equipo de gobierno ha presupuestado un millón de euros de todos los granadinos para seguir imponiendo la ZBE y crear un muro entre Granada y su área metropolitana".

Vox ha hecho hincapié en que los vehículos a los que se les va a prohibir la entrada al municipio de Granada cumplen "escrupulosamente" con la normativa de emisión de gases. "El PP se afana en criminalizar y perseguir el uso del vehículo privado pero es incapaz de dar ninguna alternativa a las miles de personas que tienen que entrar en Granada para trabajar, para ir al juzgado, al hospital o a visitar a sus familiares", ha manifestado Sánchez Agustino.

La portavoz de Vox ha advertido sobre la posibilidad de que "este sea solo el comienzo de las restricciones que acabarán alcanzando también a los vecinos de Granada", y ha interpelado a la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, al respecto.

"¿Va a prohibir Marifrán Carazo que los granadinos saquen su coche si no se cumplen sus previsiones?, ¿lo siguiente será que el PP ordene a las comunidades de vecinos que apaguen sus calderas?".

"Se aplican las políticas de la izquierda sin importar las consecuencias a los vecinos de Granada. A ningún equipo de gobierno, ni del PP ni del PSOE, se le habría ocurrido cerrar la ciudad y prohibir entrar a determinados vehículos si no fuera porque lo dicta una ley aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez", ha concluido Sánchez Agustino.