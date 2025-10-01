Vox, sobre lista de espera para cribado de cáncer de mama: La Junta sólo trae "angustia repetida"

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -
El portavoz adjunto de Vox en el Parlamento andaluz, Ricardo López Olea, ha manifestado este miércoles, en relación con las listas de espera para el cribado de cáncer de mama, que el Gobierno del PP-A sólo trae "angustia repetida".
"¿Saben lo que es esperar más de cien días una prueba diagnóstica cuando el médico te advierte que puedas tener un cáncer?", ha preguntado López Olea en rueda de prensa, apuntando que esa situación lleva a muchas personas a hacerse "las pruebas diagnósticas de forma privada, como es lógico, porque nadie puede sufrir esa angustia".
"Eso es lo que nos trae el señor Moreno Bonilla con su Gobierno, angustia repetida", ha indicado López Olea, quien ha indicado que el problema es que el PP-A mantiene la "misma sanidad que tenía el cortijo socialista".
"Han mantenido el mismo sistema y la misma estructura sanitaria que mantuvieron los socialistas", según ha denunciado López Olea.