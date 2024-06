Vox lleva al Congreso la "duración extra" de servicios ferroviarios de media distancia entre Sevilla y Málaga

SEVILLA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vox ha presentado en el Congreso de los Diputados varias preguntas sobre la "duración extra" de los servicios ferroviarios de media distancia entre Sevilla y Málaga, lo que "afecta a muchos usuarios y a la comunicación entre provincias".

En un comunicado, la diputada por Sevilla en el Congreso, Reyes Romero, ha señalado que "esta duración extra de 25 minutos se confirmó desde el 18 de mayo", matizando que "por parte de Adif se ha indicado que no hay ninguna obra que justifique tal dilación de tiempo en el trayecto", mientras que Renfe "niega que ello sea debido a la introducción de nuevos convoyes, ya que operan los mismos que hace 5 años".

"Desde Vox, nos preguntamos a qué razón obedece el incremento del tiempo de duración del viaje en tren de media distancia entre las ciudades de Sevilla y Málaga. Hay que saber la cifra exacta de cuántos trenes y cuántos viajeros se verán afectados por este hecho", ha aseverado.

Reyes Romero ha indicado que "también queremos saber qué medidas se van a promover para reducir esta duración porque no sólo no se informa a los usuarios en particular y a la población en general, sino que se empeoran sus servicios y no se ofrecen alternativas".

"Hay que empezar lo que realmente importa y la mejora de nuestras infraestructuras es algo prioritario, especialmente en lo que a conexión entre provincias se refiere", ha dicho.