Vox no presenta enmienda a la totalidad al Presupuesto de 2025 y anuncia un paquete de "cientos" de enmiendas parciales

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox ha anunciado este martes que no presentará enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos andaluces para 2025, aunque sí que planteará un paquete de "cientos" de enmiendas parciales.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento, el portavoz del Grupo Vox, Manuel Gavira, el día que termina el plazo para la presentación de las enmiendas a la totalidad.

Ha indicado que a su formación no le gustan los Presupuestos para 2025 que ha presentado el Gobierno del PP-A y que ya han iniciado la tramitación parlamentaria. Se ha mostrado convencido de que esas cuentas "no van a mejorar los servicios públicos que reciben los andaluces", al tiempo que ha criticado que no contempla "una reducción del gasto político".

Para Gavira, los Presupuestos de 2025 insisten en las mismas políticas que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, viene practicando desde hace seis años y que "no sirven" para mejorar la situación de las familias, empresas o sector primario.

"Aún así, no vamos a presentar una enmienda a la totalidad porque queremos demostrar al Gobierno de Andalucía, a través de cientos de enmiendas, que hay una política de utilidad para los andaluces", ha indicado el portavoz de Vox.

Ha indicado que, con esas enmiendas parciales --que se podrán presentar una vez que el proyecto de Ley de Presupuestos supere el debate de totalidad ante el Pleno del Parlamento, algo que ocurrirá en virtud de la mayoría absoluta del PP-A--, Vox demostrará que es posible mejorar los servicios públicos que reciben los andaluces o la "vida de las familias", a las empresas y la situación del sector primario.

Gavira ha señalado que habrá que ver si Juanma Moreno "tiene palabra en el sentido de que admite esas propuestas de mejora que le vamos a hacer desde el Grupo Vox Andalucía" y que tienen un objetivo fundamental como es que los "andaluces de una vez por todas tengan los servicios públicos que se merecen".

Las enmiendas de Vox, según ha insistido, van a demostrar que una "política útil es posible".