Vox pedirá "un esfuerzo extra" del gobierno local en Córdoba para "estar a la altura" en la situación actual

CÓRDOBA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía y presidente del partido en la provincia, Alejandro Hernández, ha anunciado este viernes que el grupo de Vox va a aumentar su "exigencia" en el Ayuntamiento de Córdoba, de manera que "se va a pedir un esfuerzo extra del gobierno local para que esté a la altura de lo que ahora mismo se requiere en las ciudades y en la región".

Así lo ha resaltado en una rueda de prensa, en la que ha destacado "el buen trabajo del grupo municipal y de todo el equipo", de manera que "la influencia en el gobierno de la ciudad de los concejales de Vox cada vez es más más evidente y siempre en positivo", algo que "es una consecuencia del buen trabajo", ha subrayado.

Mientras, ha advertido del "malestar que existe en el personal municipal respecto de la falta de previsión por parte del equipo de gobierno a la hora de prever la incorporación de los trabajadores en la situación de vuelta en falso a la normalidad", dado que "no se pueden guardar las medidas de seguridad, porque no se han dado los pasos para ello y no hay mamparas", a la vez que "no hay un plan de contingencia", ha dicho.

También, ha avisado de "la falta de espacio en el Ayuntamiento, que es todavía más grave en estos momentos en los que el distanciamiento físico a la hora de trabajar es más necesario", de modo que espera que "se vayan tomando medidas para evitarlo".

En el balance de las empresas locales, los resultados en líneas generales es que "la gestión es bastante mejorable y en eso se va a seguir abundando desde Vox", con "la excepción de Emacsa, que ha obtenido un resultado favorable, aunque con algunos puntos mejorables", que vayan en favor "del desarrollo de la ciudad", ha puntualizado.

Entretanto, Hernández confía en que las distintas protestas que se realizan por la situación actual, "que son también fundadas en la mayoría de los casos", vayan cesando, "por ser capaces de encontrar soluciones que puedan paliar sus problemas".