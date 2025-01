Vox pide "aunar esfuerzos" entre administraciones para el proyecto de canalización del agua en Lucena (Córdoba)

LUCENA (CÓRDOBA), 22 (EUROPA PRESS)

El diputado nacional de Vox por Córdoba, José Ramírez del Río, y el diputado provincial de Vox, Rafael Saco, han pedido este miércoles "aunar esfuerzos" entre administraciones para llevar a cabo el proyecto de canalización del agua de Zambra en el municipio cordobés de Lucena.

Ambos han acudido a los depósitos de agua de la citada localidad, acompañados por la portavoz del partido en Lucena, Laura Sánchez, para advertir de "los problemas que puede traer la falta de coordinación entre las administraciones para el proyecto de canalización del agua de Zambra".

Según ha expuesto Ramírez del Río, "hay un problema en el abastecimiento del agua procedente de la zona, un agua que le corresponde a esta población que tiene derecho a 60 litros por segundo más que suficiente para abastecer a los lucentinos de sobra, pero no están llegando por graves problemas en la conducción".

"Esos problemas de conducción han estado siendo ocultados por sucesivos gobiernos municipales del PSOE que decían que tenían ya hecho un proyecto para llevar a cabo esa canalización y adecuarla a las actuales", ha apuntado el diputado nacional, quien ha comentado que "hace más de un año que el equipo municipal de Lucena sabe de esta actuación, sin embargo hasta la fecha no se ha podido solucionar este problema".

Ramírez del Río ha añadido que "para evitarlo y que dentro de dos o tres años no vuelva a haber cortes de agua en Lucena, hay que coordinar entre las administraciones", de modo que "será culpa de los grupos políticos que no han puesto remedio a un problema que se sabe que Lucena tiene desde hace más de 40 años", ha avisado. Por eso, ve "imprescindible que Diputación y Ayuntamiento de Lucena se pongan de acuerdo para que no se pierda el 70 por ciento del agua que sale de Zambra".

"PROBLEMA DEL AGUA"

Por su parte, el diputado provincial ha insistido en que "el problema del agua en la provincia es ya conocido por todos". "Aguas de Lucena tiene prevista hacer una serie de obras e inversiones de canalizaciones para mejorar el abastecimiento de agua en esta población y es necesaria la cooperación entre administraciones", ha señalado, para recordar que "no es el momento de andar con disputas políticas". "Por parte de la Diputación deben ofrecerse a Aguas de Lucena todos los medios técnicos y humanos para abordar esta gran obra", ha defendido.

Mientras, la portavoz de Vox en Lucena ha informado de que gracias a su grupo en el municipio han tenido conocimiento los lucentinos de que "no existía proyecto para la canalización del agua de Zambra, algo que el PSOE nos lo ha dicho desde hace años e incluso en campaña electoral". "Hace un año de que tenemos conocimiento de esto, ahora lo importante es que la conducción del agua de Zambra se lleve a cabo cuanto antes para que no haya los mismos cortes que hemos tenido hasta ahora de agua", ha dicho.