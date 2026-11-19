El portavoz del grupo provincial de Vox en la Diputación de Granada, Gustavo de Castro. - VOX

GRANADA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo provincial de Vox en la Diputación de Granada va a defender este viernes en el pleno de presupuestos de 2027 una enmienda para suprimir los 220.000 euros previstos para cooperación internacional y destinar íntegramente esa cantidad a la promoción de vivienda pública en la provincia a través de VISOGSA, la Empresa Provincial de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Granada.

A través de un comunicado, el portavoz de Vox en la Diputación, Gustavo de Castro, considera que la institución provincial debe orientar sus recursos hacia las necesidades de los municipios "en vez de financiar proyectos en países como Marruecos, que ha atacado la soberanía nacional en Ceuta, o en dictaduras como la de Cuba".

"No consideramos razonable que se destinen recursos de los granadinos a entidades marroquíes mientras no se resuelva la invasión de Ceuta y la integridad territorial de nuestro país", afirma el portavoz de Vox, que subraya como que "mientras esto ocurre, tenemos a jóvenes que no pueden emanciparse y familias que tienen enormes dificultades para acceder a una vivienda".

En este sentido, ha señalado que la liquidación del ejercicio 2025 permite conocer el destino de las subvenciones concedidas a través de esta partida, "que financiaron proyectos en países como Marruecos, Cuba, Palestina, Colombia, Guatemala, Perú, Mozambique, El Salvador y Madagascar".

Y señala que, entre las iniciativas financiadas, figura el proyecto 'Conectando identidades en Cuba', dirigido a fomentar el liderazgo local y la cultura de paz. "Mientras nuestros jóvenes tienen cada vez más complicado acceder a una vivienda, la Diputación financia proyectos de cooperación en países como Cuba, sometido a una dictadura desde hace décadas", ha criticado De Castro, que ha subrayado que "el dinero de los contribuyentes granadinos tiene que revertir, en primer lugar, en beneficio de los propios granadinos".

El representante de Vox en la institución provincial ha señalado que su formación ha conseguido impulsar en Extremadura "un cambio en las prioridades del gasto público, con la eliminación de la Agencia Extremeña de Cooperación y el traslado de sus 11,5 millones de euros de presupuesto a la Consejería de Salud".

"En las comunidades donde Vox está en el Gobierno, caso de Extremadura o Aragón, se ha demostrado que es posible dejar de destinar millones de euros a cooperación internacional y ponerlos al servicio de las necesidades de los ciudadanos. En Granada queremos aplicar esa misma filosofía para priorizar facilitar el acceso a la vivienda en nuestros municipios", ha explicado.

El portavoz ha insistido en que la enmienda no supone incrementar el gasto previsto ni exigir un mayor esfuerzo a los contribuyentes, sino modificar el destino de una partida ya contemplada en las cuentas provinciales.