Vox pide "transparencia" al equipo de gobierno de Granada y que responda a las solicitudes de información

El gobierno local cifra en 160 las peticiones respondidas hasta la fecha y defiende su gestión



El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Granada ha reprochado al equipo de gobierno, del PP, la "falta de transparencia y la opacidad" en su gestión al "negarse a responder" varias solicitudes de información realizadas por las concejales de esta formación durante el primer año de mandato.

La portavoz de Vox, Beatriz Sánchez Agustino, ha resaltado que "tras dos años de gobierno del PSOE en los que demostraron su incapacidad para la gestión del Ayuntamiento y la inutilidad de sus políticas, ahora el PP hereda la predisposición de los socialistas para ocultar información y su empeño en no dar respuesta a las consultas que les traslada nuestro grupo municipal, lo que demuestra un déficit de transparencia que no merecen los vecinos de Granada".

Las peticiones de información realizadas por Voz, tanto por registro general como en las comisiones municipales, y que no han sido respondidas preguntan sobre la desaparición de un caja de conexiones de la televisión municipal TG7 que se encontraba en dependencias de la Casa Consistorial en la Plaza del Carmen; el coste total que supuso la creación de la Plataforma GRX TV y puesta en funcionamiento, así como el coste de la generación de contenidos, su promoción y publicidad en medios de comunicación y el estado actual.

También, por la implantación del bono pernocta; el listado de Asociaciones a las que pertenece el Ayuntamiento de Granada y el coste económico que supone esta afiliación anualmente; la convocatoria de la mesa de trabajo por el Aeropuerto de Granada-Jaén; el informe técnico o de seguridad que motivó un cambio de ubicación de las casetas de las Fiestas del Zaidín, así como las medidas, actuaciones y costes necesarios para la celebración del Zaidín Rock si se hubiera decidió celebrar en el Parque Miguel Ríos y el desglose de ingresos y gastos del Zaidín Rock en 2023; número de incidencias y actuaciones de la Policía Local por problemas de ruidos relacionados con el ocio nocturno y vandalismo en la Calle Martín Bohórquez; o conocer el informe de Fiscalización de la contratación menor del Ayuntamiento redactado por la Cámara de Cuentas de Andalucía.

"En relación a este último asunto, y tras mostrar nuestra preocupación desde el pasado mandato sobre el abuso de los contratos menores, hemos conocido que ha sido aprobada en la Junta de Gobierno Local del pasado 28 de junio una instrucción para la tramitación de la contratación menor del Ayuntamiento de Granada", ha apuntado la portavoz de Vox en una nota de prensa.

"Ante la opacidad demostrada por el equipo de gobierno del PP nos surge la duda de si responde a una voluntad real de ocultar ciertos asuntos municipales, lo cual es muy grave y perjudicial para la salud democrática de nuestra ciudad, o bien es la demostración de la incapacidad que tienen los concejales delegados de las áreas a las que hemos consultado sobre las cuestiones que hemos ido presentando en el último año y que han quedado sin respuesta", ha lamentado Beatriz Sánchez Agustino.

VERSIÓN MUNICIPAL

El portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra (PP), ha defendido en unas declaraciones remitidas a los medios la "absoluta transparencia" con la que se está operando y que a su juicio se demuestra "con datos", pues en que lo que va de año se han respondido 160 solicitudes de información.

Ha matizado que es "imposible que no haya siempre alguna pendiente que se responderá, como no puede ser de otra manera, en los próximos días", mientras que otras son de "difícil respuesta" por pertenecer a gobiernos anteriores, como una vinculada al GRX, "un proyecto del alcalde Luis Salvador, que desapareció y que, por mucho que se ha intentado no se encuentra esa información".

Saavedra afirma que "no hay en absoluto la más mínima intención de ocultar información" por parte del gobierno local y se responderán "todas las solicitudes como se está haciendo ahora".