Vox presenta escrito de queja por las "cacicadas" de Aguirre en el Parlamento: "Siempre accede a los deseos del PSOE-A"

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, ha manifestado este martes que han presentado un escrito de queja por las "cacicadas" del presidente del Parlamento, Jesús Aguirre (PP-A), durante las sesiones plenarias, porque "siempre accede a los deseos del PSOE-A".

En rueda de prensa, Gavira se ha referido al hecho de que Aguirre aceptara que se retirara del diario de sesiones del pleno de la pasada semana sus manifestaciones relativas a "sindicatos corruptos", después de que se lo solicitara el presidente del Grupo del PSOE-A, Juan Espadas.

Como se recordará, durante la sesión de control del Pleno del Parlamento del jueves 28 de noviembre, Manuel Gavira advirtió al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de que si seguía concediendo "un céntimo de euro a esos sindicatos corruptos, que ya se puede decir, porque ya hay sentencia", de los presupuestos de la comunidad, será "responsable" y "cómplice de la corrupción sindical". Gavira hacía referencia a la condena a UGT-A por parte de la Audiencia de Sevilla que se conoció ese mismo día.

Estas manifestaciones de Gavira sobre "sindicatos corruptos" llevaron a Juan Espadas a pedir al presidente del Parlamento que fueran retiradas del diario de sesiones, algo que se produjo finalmente.

"Lo que hizo el señor Aguirre el otro día fue una cacicada, y no se da cuenta de que accede siempre a los deseos del PSOE", ha indicado Gavira, quien ha señalado que, por ejemplo, el PP "puede decir lo que quiera" en los plenos y "nada más que hay que ver los diarios de sesiones".

Ha añadido que decirle "corrupto a UGT" tras una "sentencia solo es retratar la realidad", y Aguirre es un "mal presidente del Parlamento de Andalucía" y "no trata a los grupos en condiciones de igualdad".

Ha insistido en que la Junta no puede seguir dando subvenciones a los sindicatos, porque, al final, los andaluces "vamos a pagar la fiesta de los de la UGT, y eso no puede ser". "Cada vez que tengamos oportunidad, lo vamos a decir, me quite la palabra el señor Aguirre o no", ha sentenciado.