SEVILLA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha asegurado este jueves que "esto lo va a cambiar Vox dentro de un año" en su intervención de réplica al discurso del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el debate en el Pleno del Parlamento sobre la situación de Andalucía y que ha situado como la presentación de su programa de gobierno para las elecciones autonómicas que se prevén dentro de un año, en junio de 2026.

"Estamos hablando de la Andalucía del futuro", ha indicado en esa línea de intervención que se ha situado como una derogación de diferentes medidas del Partido Popular al frente de la Junta de Andalucía por cuanto ha esgrimido que "no es ralentizar, es cambiar el rumbo, la dirección".

"Cuando suba no nos tome a broma", ha reclamado el portavoz de Vox en Andalucía al presidente de la Junta, quien ha sostenido en sus reproches a Moreno que "el PP es el PSOE con seis, siete años de diferencia", "ellos son los Corleone y ustedes los Barzini", ha llegado a decir, y ha afirmado que después de seis años y medio de gestión "el gobierno del cambio es un eslogan, no es más".

"Se sientan en la misma mesa que ellos", ha proclamado aquí, convencido de que en el Gobierno de la Nación "están esperando su turno para gobernar y van a hacer lo mismo".

En su retrato del gobierno Moreno ha afirmado que se trata de "socialdemocraia pura y dura", que en el Ejecutivo del PP andaluz hay "mucho brilli, brilli, maquillaje", y pese a tratarse del "gobierno que ha tenido más recursos de la historia, no ha sido capaz de resolver" los problemas de los andaluces.

"La pregunta es el futuro que nos espera a los andaluces", ha sostenido sobre el horizonte político que tiene por delante Andalucía.

"Las preferencias para los andaluces", ha llegado a afirmar Gavira después abordar aspectos como "tenemos emergencia demográfica", ya que "sus políticas para natalidad no sirven para nada", mientras ha cifrado en 54.000 euros anuales el coste de los menores extranjeros no acompañados una vez que dejan de estar tutelados por la Junta de Andalucía.

"Por qué hay para los de fuera las ayudas que no hay para los de dentro", se ha preguntado Gavira.

El portavoz de Vox ha descrito en ese trazo de la Andalucía del futuro una hoja de ruta de motosierra o de derribo de la que formarían parte actuaciones como "acabar con todas las subvenciones sindicales", y ahí cabe también que "el próximo año Andalucía va a tener un gobierno que va a poner a los enchufados socialistas en la calle".

Gavira ha abogado por "acabar con el negocio de los sindicatos, el de la participación institucional", junto con la exigencia de "la devolución de las cantidades ya sentenciadas que deben".

Ha anunciado que en un futuro gobierno andaluz de Vox habría "un 30% menos de Consejerías, de altos cargos, de libre designación", dentro de un propósito general de "reducción del gasto político".

"NO LE VAMOS A PAGAR EL SUELDO A SUSANA DÍAZ"

"No le vamos a pagar el sueldo a Susana Díaz", ha afirmado Gavira, convencido de que la expresidenta socialista "no se merece el sueldo hasta los 75 años en el Consultivo tras el escarnio de los ERE", de la misma forma que el futuro programa de gobierno de Vox para Andalucía en 2026 cabe que "vamos a derogar el Consejo Consultivo y la oficina de los expresidentes".

Ha apuntado de igual forma que "ni lengua árabe ni cultura marroquí, esto en los colegios de Andalucia no van a tener".

En su dúplica a la respuesta que le dio a Moreno ha sumado también otras decisiones como suprimir y reducir 43 millones de euros para altos cargos que ha imputado al Gobierno andaluz, además de prescindir de otros organismos autonómicos como el Instituto Andaluz de la Mujer o el dinero destinado a Cooperación Internacional.

En los reproches del portavoz de Vox en Andalucía hacia la gestión de Moreno ha situado que "se han perdido 27.000 puestos en la agricultura" y ha lamentado que "desde que es presidente las importaciones de agro de África han crecido un 60%", así como que "compremos aceite a Marruecos y Tunez".

"Esto lo va a cambiar Vox: el trabajo y el negocio se va a quedar en Andalucía", ha afirmado Gavira, mientras ha acusado a Moreno de que "usted es un burócrata de Bruselas" en el reproche de fondo que "no se le exige a Marruecos lo mismo que se le exige a los agricultores de Almería".

Ha incluido aquí la crítica por la afirmación de que "a los agricultores no les iba a fallar y no saben ni los requisitos ni los plazos para la obtención de las ayudas", antes de advertir que "siguen esperando las ayudas y siguen recibiendo las notificaciones e incluso de penas de cárcel".

"No habrá listas de espera (en sanidad) fuera de plazo", ha proclamado Gavira, quien ha sostenido que "los servicios públicos están cada vez más deteriorados", mientras ha recoradado que "no somos los partidos, son los andaluces los que califican la calidad de la atención sanitaria con peor nota", con la idea de que "no se hacen bien las cosas".