Vox reclama soluciones para la movilidad y seguridad en Turruñuelos en Córdoba

CÓRDOBA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, junto a la concejal Marta León y el coordinador de Vox en la capital, Miguel Castellano, ha mantenido una reunión con vecinos de Turruñuelos, organizadores de una concentración el próximo 21 de febrero, para conocer de primera mano sus reivindicaciones en materia de movilidad y seguridad.

Según ha indicado Vox en una nota, Badanelli ha señalado que "estamos ante un barrio que ha crecido de forma muy importante en los últimos años, pero cuyas infraestructuras no han evolucionado al mismo ritmo, generando problemas reales que afectan a la seguridad diaria de miles de vecinos".

Así las cosas, "la principal demanda vecinal es la construcción urgente de una segunda pasarela peatonal que permita salvar la Ronda Oeste con seguridad y conecte de manera lógica y directa Turruñuelos y Huerta Santa Isabel con el resto de la ciudad". "La única pasarela prevista es insuficiente y condena al aislamiento a parte del barrio", siendo "una cuestión de seguridad vial y de sentido común", ha afirmado la portavoz.

Además, Vox ha respaldado la "necesidad de tramitar esta infraestructura por vía de urgencia, dada la situación actual, en la que muchos peatones se ven obligados a asumir riesgos innecesarios para cruzar una vía rápida".

En materia de tráfico rodado, Badanelli ha destacado la "situación de colapso que se produce en la calle Carril de los Toros, donde numerosos edificios residenciales dependen de una única salida, provocando atascos continuos en horas punta". Al respecto, ha afirmado que "existen soluciones técnicas viables, como el desdoblamiento de salidas o la duplicación del tramo final de la vía. Lo que falta no son propuestas, es voluntad política".

Por último, la portavoz ha afirmado que "los vecinos no están pidiendo privilegios, están pidiendo seguridad para sus familias y un desarrollo ordenado de su barrio. Desde Vox vamos a defender estas reivindicaciones en el Ayuntamiento y exigir su ejecución sin más demoras", ha apostillado.