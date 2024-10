Vox urge a acabar con los "enchufados socialistas" de la Faffe y Moreno alega que no puede actuar sin aval judicial

SEVILLA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento, Manuel Gavira, ha reclamado este jueves al Gobierno autonómico que los "enchufados socialistas" del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), procedentes de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), salgan de ese organismo, mientras que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha señalado que cualquier actuación al respecto tiene que venir de resoluciones judiciales.

Durante su debate con Moreno en la sesión de control del Pleno del Parlamento, Manuel Gavira ha arrancado pidiendo explicaciones al presidente sobre los "enchufados socialistas" que entraron en la Faffe en su día y que ahora se mantienen en el SAE bajo un Gobierno del PP-A.

Ha pedido al presidente que explique "cuándo, cómo y quién" atribuyó a los "casi 500 'Faffes VIP" la condición laboral de indefinidos en el "nido de colocados socialistas que es el SAE". También le ha pedido que aclare "si conoce que hay personas que no tienen la titulación para ocupar el puesto que ocupan" actualmente en el Servicio Andaluz de Empleo.

Gavira ha dicho a Moreno que, aunque no era presidente de la Junta cuando el PSOE "enchufó a los 'Faffes VIP", sí lo es ahora y tiene un "nido de colocados socialistas como el SAE y tiene la información". Ha preguntado al presidente si va a permitir que "las cloacas socialistas" sigan en el SAE, cuando el empleo "es la principal preocupación que tienen los andaluces".

Por su parte, el presidente ha querido dejar claro al portavoz de Vox que mientras los tribunales "no determinen que el contrato es nulo, porque no lo puede hacer la Junta, no hay nada que hacer", en referencia a extrabajadores de la extinta Faffe que han pasado al SAE.

Ha recordado que parte de esas personas fueron despedidas, con indemnizaciones en conjunto por valor de 80 millones de euros, pero "los tribunales los volvieron a admitir en la administración andaluza". Ha indicado que 85 trabajadores "están siendo investigados en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla".

"Nosotros somos un Gobierno que respetamos la ley; nos guste o no nos guste", ha señalado Moreno, quien ha pedido a Gavira que no "haga apreciaciones políticas de cosas que o desconoce o bien lo hace exclusivamente para sacar algún tipo de rédito político".

Asimismo, ha señalado que a su Gobierno y al conjunto de los andaluces les "duele" lo que ocurrió en la Faffe, uno de los "muchos exponentes que hay de una época negra para Andalucía, que fue la época de la corrupción mayoritaria del PSOE" y que el PP-A llegó a denunciar en los tribunales.

Asimismo, Moreno ha expuesto que "todas las situaciones vinculadas a la Faffe o consecuencias de su existencia y disolución no las ha creado" su Gobierno, que actuará siempre "con responsabilidad y atendiendo" a lo que vayan demandando los tribunales.

"La normativa es la que hay y nosotros lo que no podemos hacer es cosas que vayan en contra del estado de derecho", ha indicado Juanma Moreno en relación con la actuaciones sobre la situación de los extranbajadores de la Faffe.