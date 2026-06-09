Vox urge al PP a iniciar las conversaciones para acordar el gobierno en Andalucía, pero no despeja si busca entrar

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 9 de junio de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha urgido este martes al PP para que comience las negociaciones "formales" para pactar un gobierno en Andalucía "lo antes posible", pero sigue sin aclarar si quiere formar parte de ese ejecutivo.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, la portavoz parlamentaria ha aludido a la conversación de media hora de duración en la recepción del Papa en el Palacio Real entre Santiago Abascal y el presidente andaluz en funciones, Juanma Moreno Bonilla, confirmada por Vox, pero ha insistido en que ese encuentro no constituye el inicio de una negociación "formal".

"Más allá de eso, no ha habido todavía ningún contacto con nuestro grupo parlamentario en Andalucía para iniciar esas conversaciones", ha recalcado Rodríguez de Millán, que ha incidido en que la negociación tiene que darse "lo antes posible".

Este jueves, con la constitución del Parlamento y la elección de la Mesa, el reloj empieza a correr. Desde ahí, hay 15 días hábiles para la ronda de contactos previa al debate de investidura. Si transcurren dos meses desde la primera votación sin que ningún candidato obtenga el aval de la Cámara, se repetirán elecciones.

HAY TIEMPO

A pesar de la cercanía de la fecha, la portavoz cree que "todavía hay tiempo" para abordar la formación del órgano de gobierno de las Cortes y del ejecutivo, aunque ha insistido en dejar la iniciativa en el tejado del PP. La "prioridad", a su juicio, es empezar a hablar ya.

El líder 'popular' andaluz menospreció a Vox durante toda la campaña electoral, señalando que un gobierno en coalición sería "un lío" y alimentaría el "bloqueo", y ha tardado más de 15 días en levantar el teléfono para hablar con el que es su socio en varias autonomías.

De su lado, los de Abascal se han quejado repetidamente de que Moreno Bonilla no se haya puesto en contacto con su hombre en la autonomía, Manuel Gavira, y han advertido de que harán valer sus votos con proporcionalidad. Eso sí, por el momento no han verbalizado su intención de integrarse en el ejecutivo autonómico, como sí han hecho en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

"En cuanto a si accederemos o no al gobierno, para nosotros lo primordial es abordar las reformas legislativas necesarias, primero las políticas y luego veremos de qué manera se reparten las responsabilidades de gobierno, como ha venido siendo habitual en todas las negociaciones en las comunidades donde ha habido elecciones", ha repetido este martes Rodríguez de Millán.