Vox valora que el Parlamento apruebe la reserva de plazas en la Junta para militares de Tropa y Marinería

SEVILLA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vox ha valorado que el Parlamento andaluz haya aprobado este jueves su proposición de Ley en la que se insta a la Junta a la reserva de plazas de funcionarios y puestos de carácter laboral en la administración autonómica para militares de la escala Tropa y Marinería de las Fuerzas Armadas.

Concretamente, en la iniciativa aprobada en la Comisión parlamentaria de Presidencia, Administración Pública e Interior, que ha contado con el apoyo de PP-A, Cs y Unidas Podemos y con la abstención del PSOE-A, se insta a la Junta a que se dé cumplimiento del artículo 20 de la Ley de Tropa y Marinería en todos los procesos selectivos para el acceso a los cuerpos, escalas, plazas de funcionario y puestos de carácter laboral de Andalucía, según ha informado Vox en una nota.

El portavoz de Vox en la comisión, Benito Morillo, ha puesto en valor el servicio que llevan a cabo los militares de la escala de tropa de las Fuerzas Armadas, siendo esta la escala "más vulnerable", ya que los más de 77.000 militares, en su mayoría, se encuentran en lo que se denomina compromiso de larga duración, esto es, que tienen un compromiso de permanencia en las FAS hasta los 45 años, finalizando con las FAS el mismo día que cumplen esa edad, pasando a considerarse como reservistas de especial disponibilidad.

Morillo ha explicado que "estas personas tienen mayor dificultad para poder tener acceso al mercado laboral que personas mucho más jóvenes" y por ello, desde Vox "tenemos la obligación moral y legal de ayudar a su incorporación a un empleo público".

En su opinión, "es un error y una injusticia prescindir de profesionales de 45 años cualificados y con gran experiencia en el desempeño de sus funciones de apoyo tan importantes como aprovisionamiento, alimentación, mantenimiento, seguridad o transporte".

"Su lealtad, experiencia y preparación podrían y deberían ser aprovechadas en puestos de trabajo de las distintas administraciones, en particular como empleados civiles", ha

expresado el diputado de Vox, para quien es hora de "reconocer que los militares de tropa y marinería tienen los mismos derechos que el resto de ciudadanos y no pueden quedar sujetos de por vida a una precariedad que no afecta a los empleados públicos, cuando sus condiciones de vida y servicio son más duras y exigentes que las que corresponden a la mayoría de estos".

Finalmente, el parlamentario jiennense ha señalado que la iniciativa de Vox "no es más que el cumplimiento" del artículo 20 de la Ley de Tropa y Marinería que establece que "el

tiempo de servicio prestado en las Fuerzas Armadas como militar profesional de tropa y

marinería se considerará como mérito en los sistemas de selección para el acceso a los

cuerpos, escalas, plazas de funcionario y puestos de carácter laboral de las Administraciones públicas. en los términos que reglamentariamente se determinen, sin perjuicio de las competencias que ostenten las comunidades autónomas y entes locales en materia del régimen estatutario de los funcionarios.

Se añade que cuando las convocatorias de la Administración General del Estado reconozcan como mérito servicios previos incluirán, en todo caso, el tiempo de servicios prestados en las Fuerzas Armadas, en las mismas condiciones y baremación que para dichos servicios previos se establece en la normativa general.