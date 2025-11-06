La XV Jornada de Porcino Ibérico de Asaja Córdoba apuesta por transformar el origen en valor de mercado

VILLANUEVA DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 6 (EUROPA PRESS)

Asaja Córdoba ha celebrado este jueves en Villanueva de Córdoba la XV Jornada de Porcino Ibérico, un encuentro profesional que se desarrolla cada año en el marco de la Feria del Jamón Ibérico de Bellota de Los Pedroches, que se ha consolidado como referente para el sector.

La inauguración, según ha informado la organización agraria en una nota, ha corrido a cargo del presidente de Asaja Córdoba, Fernando Adell; la vicerrectora de Innovación y Transferencia de la Universidad de Córdoba (UCO), Lourdes Arce, el delegado de Agricultura de la Junta de Andalucía en Córdoba, Francisco Acosta, y el alcalde de Villanueva de Córdoba, Isaac Reyes.

Durante su intervención, Adell ha destacado que "el cerdo ibérico en esta comarca no es solo una actividad económica, es una cultura, una tradición y una forma de vida muy arraigada". Ha señalado que hablar de ibérico es "hablar de empleo en nuestros pueblos, de fijación de población y de oportunidades para los jóvenes agricultores y ganaderos".

Pero también, según ha indicado, debe hacer frente a una serie de retos, porque "afrontamos un escenario marcado por la incertidumbre en los mercados, el incremento de los costes de producción, por la necesidad de defender el producto frente a modelos que no respetan ni el origen ni la calidad, y por las exigencias normativas y ambientales que a veces no tienen en cuenta la realidad del campo".

La primera ponencia ha estado dedicada a las recomendaciones sanitarias ante nuevas enfermedades ganaderas. El jefe de Servicio de la Delegación de Agricultura en Córdoba, Juan Ramón Villegas, ha analizado los riesgos emergentes y protocolos preventivos para garantizar la salud animal y la seguridad de las explotaciones de porcino ibérico.

La jornada ha continuado con la mesa redonda 'Claves para transformar el origen en deseo y negocio', en la que han participado el presidente de la DOP Pedroches, Antonio Torralbo; el secretario general del Consejo Regulador DOP Rías Baixas, Ramón Huidobro, la CEO de AGR Food Marketing, María José Millán, y el director general de Deskmind, José Manuel Valls.

Durante el debate, se ha reflexionado sobre la necesidad de convertir la autenticidad y la tradición del ibérico en una ventaja competitiva. También se ha expuesto que un producto con historia y procesos artesanales puede tener un gran valor simbólico, pero si no se sostiene económicamente, no sobrevive. De este modo, la estrategia pasa por diferenciarse en mercados gourmet y premium, competir por valor percibido y no por precio, y construir una marca capaz de comunicar transparencia, exclusividad y calidad. Los expertos coincidieron en que "no basta con tener una historia bonita; hay que lograr que el mercado quiera pagar por ser parte de ella".