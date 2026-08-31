El XVIII Festival de Teatro Grecolatino 'Sexi Firmum Iulium' arranca este miércoles en Almuñécar (Granada) - AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR

ALMUÑÉCAR (GRANADA), 31 (EUROPA PRESS)

El Parque El Majuelo de la localidad granadina de Almuñécar acoge este miércoles, 2 de septiembre, el arranque de la XVIII edición del Festival de Teatro Grecolatino de Almuñécar 'Sexi Firmum Iulium', una de las grandes citas culturales del verano sexitano, que durante cinco noches reunirá a compañías locales y destacadas producciones vinculadas al Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.

El festival levantará el telón este miércoles 2 de septiembre con 'Medea', de Eurípides, a cargo de la compañía local Elenco Teatro, que será la encargada de inaugurar esta edición y de abrir la participación de las compañías sexitanas. El jueves 3 de septiembre, Segundo Acto Teatro, también de Almuñécar, tomará el relevo con la comedia griega 'La Tesmoforias', de Aristófanes.

La programación continuará el viernes 4 de septiembre con 'Jasón y las Furias', de Teatro del Noctámbulo, una producción vinculada al Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y protagonizada por José Vicente Moirón y Carmen Mayordomo. El sábado 5 de septiembre será el turno de 'Fedra en los infiernos', protagonizada por Lidia Bosch, Julio Peña y Alejandro Albarracín. La obra, estrenada este verano en Mérida, llegará a Almuñécar apenas unas semanas después de su debut.

La XVIII edición se despedirá el domingo 6 de septiembre con 'Antígona, la estirpe maldita', el nuevo montaje de Ricardo Iniesta para Atalaya Teatro, otra de las grandes producciones estrenadas este año en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.