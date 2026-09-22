El Zoo de Córdoba conmemora el Día Internacional del Rinoceronte nombrando a Manas 'Embajador de los Humedales'

El Centro de Conservación Zoo de Córdoba conmemora el Día Internacional del Rinoceronte con una jornada especial dedicada a la sensibilización sobre la conservación de esta especie amenazada y la importancia de proteger los humedales. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Conservación Zoo de Córdoba ha conmemorado este martes el Día Internacional del Rinoceronte con una jornada especial dedicada a la sensibilización sobre la conservación de esta especie amenazada y la importancia de proteger los humedales, en el marco de la campaña internacional 'Wetlands for Life' de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA).

Según ha detallado el Ayuntamiento, la celebración ha contado con la participación de la plantilla del Cajasol Coto Córdoba Baloncesto, que se ha sumado a esta iniciativa junto a Manas, la mascota del club, inspirada en el rinoceronte indio que vive en el Centro de Conservación Zoo de Córdoba.

Con motivo de esta celebración, el espacio municipal ha preparado, además, un programa de actividades educativas de enriquecimiento para acercar al público al conocimiento de los rinocerontes y de sus hábitats naturales. La programación incluye sesiones de preparación de alimentación especial de Manas, el riego de su instalación para recrear el lodazal natural, así como charlas, juegos y un taller de máscaras de rinoceronte con materiales reciclados.

El objetivo es poner de manifiesto la estrecha relación existente entre la conservación de las especies amenazadas y la protección de los ecosistemas de agua dulce. En este sentido, Manas ha sido nombrado simbólicamente 'Embajador de los Humedales', y el club de baloncesto ha adquirido el compromiso de contribuir a la difusión de mensajes relacionados con la sostenibilidad, la conservación de la biodiversidad y el uso responsable del agua entre la población joven y la afición cordobesa.

Aunque habitualmente la imagen del rinoceronte puede asociarse a espacios secos y abiertos, el rinoceronte indio mantiene una estrecha relación con los humedales, ríos y llanuras de inundación del sur de Asia. La degradación y pérdida de estos ecosistemas constituye una amenaza para numerosas especies, incluido el propio rinoceronte indio.

"EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CONSERVACIÓN DE ESPECIES"

La delegada de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Marien Pozanco, ha señalado que "esta jornada se enmarca en el compromiso del Centro de Conservación Zoo de Córdoba con la educación ambiental y la conservación de especies, reforzando, a través de Manas y del vínculo con el baloncesto cordobés, el mensaje sobre la importancia de cuidar el agua y los ecosistemas para proteger la biodiversidad".

Pozanco ha añadido que "se han diseñado actividades para que las familias puedan conocer de una forma participativa las características de estos animales, sus necesidades y las amenazas a las que se enfrentan en la naturaleza".

Por su parte, el presidente del Cajasol Coto Córdoba Baloncesto, Rafael Blanco, ha añadido que "con este acto se refrenda, un año más, nuestro compromiso con la ciudad y con los valores medioambientales". "Para nosotros es importante que el deporte también pueda servir como altavoz para trasladar estos mensajes a la sociedad", ha aseverado.

Para Blanco, "el impacto de Manas la temporada pasada fue muy positivo, especialmente entre los niños de los colegios que visitamos". Así, ha señalado que esta temporada quieren "seguir dando continuidad a ese vínculo y que Manas nos acompañe también en esta labor de concienciación". "Este sábado comenzamos la liga ante el Zamora y estará animando en la grada desde el primer partido", ha asegurado.