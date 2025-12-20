La Agencia Pública de Puertos de Andalucía publica su Oferta de Empleo Público para 2025 con 12 plazas

Puerto de Algeciras. Imagen de archivo. - APBA

SEVILLA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía ha aprobado la Oferta de Empleo Público para el año 2025, que incluye un total de doce plazas.

Según la publicación del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) recogida por Europa Press, la oferta incluye dos plazas de Técnico A, dos de Técnico B, una de Administrativo, dos de Administrativo Fijo Discontinuo, una de Especialista Portuario y cuatro de Policía Portuario.

En este sentido, las dos plazas adelantadas de la tasa de reposición del año 2026, han tenido que ser aprobadas por la Dirección General de todas las plazas dentro del primer semestre del ejercicio en curso, incluyendo las vacantes producidas durante la anualidad 2024 no ofertadas anteriormente, y en los seis primeros meses de 2025 --sin descartar la ampliación de esta oferta tras la aprobación de plazas durante el año--.

El acuerdo adoptado debía ser publicado en el BOJA Andalucía antes del 31 de diciembre de 2025. Además, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, tal y como establece la normativa vigente.