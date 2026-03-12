La Autoridad Portuaria de Motril (Granada) mejora la funcionalidad de la estación marítima

La Autoridad Portuaria de Motril mejora la funcionalidad de la estación marítima - PUERTO DE MOTRIL

MOTRIL (GRANADA), 12 (EUROPA PRESS)

La Autoridad Portuaria de Motril (Granada) está ejecutando obras de mejora en la estación marítima para optimizar el flujo de pasajeros y poner en valor la planta superior del edificio, que pasará a albergar los controles aduaneros, tanto fiscal, a través de la Guardia Civil, como de extranjería, a cargo de la Policía Nacional.

El proyecto consiste en la instalación de una nueva conexión exterior situada junto a la fachada oeste del edificio, que permitirá comunicar el muelle con la planta superior de forma cómoda y accesible para los pasajeros.

Para ello se están construyendo dos rampas mecánicas, una escalera exterior de tres tramos y un ascensor con capacidad para ocho personas, que conectará la rasante exterior con la plataforma de acceso a la primera planta.

Gracias a esta actuación, la planta alta de la estación marítima quedará conectada directamente con los muelles de Levante y Costa. El recorrido previsto permitirá que los pasajeros, tras desembarcar, accedan a la planta superior mediante las rampas, donde se realizarán los controles de pasaporte y de equipaje.

Una vez completados estos trámites, los viajeros podrán descender al nivel de salida a través de los ascensores o escaleras del edificio para abandonar la estación marítima.

SERVICIOS AL PASAJERO

Esta reorganización permitirá liberar la planta baja, recuperando así su uso como zona de servicios para los pasajeros, con espacios destinados a taquillas, restauración, aseos y otras instalaciones orientadas a mejorar la atención al público.

Además de la nueva conexión exterior, el proyecto contempla la ejecución de diversas estructuras de refuerzo, la mejora de los cerramientos y carpintería metálica, así como la renovación del pavimento y la pintura exterior del edificio, con el objetivo de modernizar la infraestructura y adaptarla a las nuevas necesidades operativas.

Actualmente, las obras se encuentran en la fase de construcción de la estructura que soportará la rampa, el ascensor y la escalera exterior.

La actuación cuenta con un presupuesto aproximado de 797.000 euros y está siendo ejecutada por la UTE Soluciona Obras y Servicios SLU-Lirola Ingeniería y Obras SL.

Las previsiones apuntan a que la actuación estará finalizada para que entre en servicio durante la operación Paso del Estrecho (OPE), uno de los periodos de mayor tráfico de pasajeros en el puerto.

En palabras del presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes, "con esta infraestructura, el flujo de pasajeros será más operativo y accesible".

Según ha dicho, "también se ganarán espacios para equipamientos que mejoren el confort de los usuarios de las líneas regulares, al tiempo que aumentará la seguridad en el control de personas y bienes".