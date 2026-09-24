La carrera del Puerto de Almería reúne este sábado a 1.300 participantes como prueba 'cardioasegurada'

El delegado territorial de Salud y Consumo en Almería, Juan de la Cruz, entrega a la presidenta de la APA, Rosario Soto, el distintivo de 'Carrera Cardioasegurada' para las 'HLA Carreras del Puerto de Almería' 2026. - APA

ALMERÍA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La prueba deportiva 'HLA Carreras del Puerto de Almería' 2026 reunirá este sábado, 26 de septiembre, a 1.300 participantes en una competición infantil y dos pruebas, de cinco y diez kilómetros. La cita ha sido distinguida como 'Carrera Cardioasegurada' por el Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Almería, dentro de su programa de Zonas Cardioaseguradas.

La iniciativa está promovida por la Autoridad Portuaria de Almería (APA), en ejercicio de su responsabilidad social corporativa y de apertura a la ciudad, según ha informado la entidad en una nota.

El delegado territorial de Salud y Consumo de la Junta en Almería, Juan de la Cruz, ha entregado a la presidenta de la APA, Rosario Soto, este distintivo, que se concede a los eventos que lo solicitan y acreditan la disponibilidad permanente de un desfibrilador externo automático (DEA) a lo largo de todo el recorrido.

'HLA Carreras del Puerto de Almería' 2026 está organizada por Cooperación 2005, del grupo Nexal 2020, y tiene como patrocinador principal al Hospital HLA Mediterráneo.

El dispositivo sanitario contará con DEA y personal formado para su uso durante todo el recorrido, con el objetivo de reducir al mínimo el tiempo entre una posible parada cardiorrespiratoria y el inicio de la desfibrilación. Según la APA, la medida busca mejorar la respuesta ante la muerte súbita en el ámbito deportivo.

PARTICIPANTES Y PREMIOS

Las 'Carreras del Puerto de Almería' comenzarán a las 17,30 horas con la competición infantil y continuarán a las 19,00 horas con la prueba de diez kilómetros y a las 19,20 horas con la de cinco kilómetros.

El recorrido partirá y concluirá en el tinglado del Puerto de Almería, mientras que la carrera de diez kilómetros llegará hasta el Faro de Poniente. El tinglado, abierto a la ciudad este año tras su restauración, será también el epicentro del evento y acogerá un 'after run' para deportistas y acompañantes.

La organización repartirá 1.000 euros entre los ganadores de la categoría general de la prueba de diez kilómetros. Asimismo, los ganadores de las principales categorías recibirán sesiones de cámara hiperbárica en HLA Mediterráneo, una terapia que, según recoge la organización, acelera la recuperación, reduce la inflamación y mejora el rendimiento. Además, todos los inscritos participarán en un sorteo de pruebas de esfuerzo y ecocardiogramas.

Junto a la APA y al Hospital HLA Mediterráneo, la prueba cuenta con Fundación La Caixa como 'gold sponsor'. También colaboran como patrocinadores oficiales UNED Almería, Estrella de Levante, Ego Sport Center, GMW Almerialva, Grupo Mohama, Medgaz, Gruta Almería S.L., Fuze Tea, Biocampojoyma y Masmusculo.