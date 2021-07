La Comisión Europea aprueba a través del Mecanismo Conectar Europa un proyecto del Puerto de Huelva

HUELVA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha aprobado a través del Mecanismo Conectar Europa CEF, (Connecting Europe Facility) la concesión de un proyecto del Puerto de Huelva para la mejora de la interoperabilidad ferroviaria y de las conexiones con la zona de influencia del Puerto de Huelva (Improvement of the Railway Interoperability and Connections with the hinterland of the Port of Huelva).

Igualmente, el proyecto pretende contribuir a los objetivos de descarbonización del transporte y cumplir con los objetivos marcados por la Unión Europea de descarbonización.

Se trata de la séptima actuación CEF del portfolio de proyectos europeos que, en el marco de la Red Transeuropea y de Transporte (red TEN-T), ya gestiona la Autoridad Portuaria de Huelva, y que serán potenciados gracias a la incorporación del Puerto Onubense al Corredor Atlántico Europeo, que aumentará su financiación en el período 2021-2027.

El presupuesto del proyecto supera los 961.000 euros, siendo el porcentaje de cofinanciación máximo para este proyecto del 50%. Asimismo, el período de ejecución del proyecto será de dos años y medio, por lo que su finalización está prevista a finales de 2023.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva, Pilar Miranda, ha valorado "el esfuerzo y la eficacia" del equipo técnico del Puerto de Huelva, orientado a conseguir la mejora constante de la actividad y los servicios portuarios, lo que a su vez redunda en la competitividad del puerto onubense.

Pilar Miranda ha recordado que el desarrollo de infraestructuras y procesos enfocados a la multimodalidad, que hagan más eficientes los tráficos de las cadenas logísticas que operan en el Puerto de Huelva, configuran elementos esenciales del Plan Estratégico 2012-2017 (con visión 2022), cuyo objetivo global se centra en convertir al Puerto de Huelva en el puerto de referencia del Sur-Atlántico Europeo.

Las actuaciones que se incluyen en el proyecto comprenden distintos proyectos de estudios, es decir, todas las actuaciones previas (ingeniería o análisis de coste beneficio, entre otros) para la realización de las futuras obras de diversificación del Puerto de Huelva.

En este sentido, entre las actuaciones que recoge se encuentra un proyecto constructivo de adaptación de la terminal ferroviaria del Muelle Sur para permitir la operación de las autopistas ferroviarias.

Este proyecto será una continuación del análisis del posicionamiento y definición de una estrategia para el Puerto de Huelva en relación con las autopistas ferroviarias, así como tendrá presente la necesaria adaptación de la red ferroviaria a las características de interoperabilidad de los Corredores de la Red Transeuropea y de Transporte (red TEN-T) (longitud de trenes de hasta 740 m).

También contempla el diseño de un apartadero en la zona interna del puerto que sirva de apoyo a la terminal y permita estacionar trenes de longitudes de hasta 740 metros y elimine los posibles cuellos de botella en la red interior del puerto.

Asimismo, el proyecto comprende el diseño de las instalaciones de seguridad y comunicaciones en materia ferroviaria, la adecuación de los terrenos ubicados en la zona multipropósito del muelle sur como zona de apoyo a las operaciones ferroviarias de la terminal, un proyecto de rehabilitación y adaptación de la red interior ferroviaria, de forma que permitan cumplir con los estándares europeos de interoperabilidad definidos para la red básica.

El proyecto también engloba un estudio de reordenación del tráfico (rodado y ferroviario) en el entorno del Muelle Ingeniero Juan Gonzalo al objeto de fomentar el transporte ferroviario por ferrocarril en esa zona del puerto exterior, eliminando ciertas dificultades operativas existentes.

La participación del Puerto de Huelva en proyectos CEF, junto con la incorporación del Puerto de Huelva en el Corredor Atlántico, contribuye claramente a su posicionamiento como un importante nodo del transporte internacional multimodal (marítimo, carretera y ferrocarril), contribuyendo a la diversificación de su actividad, y, en definitiva, consolidándolo como Puerto Global.