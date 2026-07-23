La conexión marítima entre Huelva y Canarias registra más de 9.000 pasajeros

El crucero Buenavista Express de Fred. Olsen Express. - FRED. OLSEN EXPRESS

HUELVA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de 9.000 pasajeros eligieron la ruta marítima entre Canarias y Huelva de Fred. Olsen Express durante los meses de junio y julio, cerca de un 11% más que en el mismo periodo de 2025. Este crecimiento se traduce en casi 600 viajeros más que el pasado verano y sitúa el inicio de la operación salida estival en cifras récord para la naviera.

Según ha indicado la compañía en una nota de prensa, el incremento de los datos coincide con la renovación integral del Buenavista Express, el nuevo buque de la naviera que opera la ruta entre Huelva y el archipiélago canario. Con una eslora de 172 metros, capacidad para navegar a 21,5 nudos y capacidad para transportar hasta 1.850 metros lineales de carga, el barco ha modernizado recientemente sus espacios comunes, las áreas de restauración y las zonas de descanso para convertir la travesía en una experiencia similar a la de un minicrucero.

El Buenavista Express cuenta con piscina, solárium, sala de arcade, sports bar, área de calistenia y una zona de coworking, ofreciendo alternativas para el descanso, el entretenimiento y el trabajo durante el viaje y, por supuesto, wifi de alta velocidad. A bordo, los pasajeros pueden disfrutar de una amplia programación de actividades para todas las edades, con talleres de coreografía y baile, sesiones de body balance, aquagym, zumba en familia y stretching, además de búsquedas del tesoro y juegos acuáticos para los más pequeños, tanto en horario de mañana como de tarde.

El director de flota de la naviera, Juan Ignacio Liaño, ha asegurado que "esta propuesta, unida a las ventajas del transporte marítimo como viajar con vehículo propio, sin las limitaciones de equipaje y con más comodidad para familias, mascotas y quienes trasladan un mayor volumen de enseres, ha contribuido a que la ruta registre este año una cifra récord de usuarios".

Además, Fred. Olsen Express ha asegurado que trabaja de forma coordinada con las autoridades portuarias para "seguir mejorando la estancia de los pasajeros, especialmente en el Puerto de Huelva".

"Nuestro objetivo es que la experiencia Fred. Olsen Express empiece desde la llegada al puerto. Estamos trabajando junto a las autoridades portuarias para aprovechar al máximo unas instalaciones de gran calidad y potenciar su uso para seguir mejorando el confort de nuestros viajeros, sobre todo de las familias, las personas mayores y quienes requieren una atención especial, ofreciendo una espera más cómoda y agradable incluso durante los meses de verano", ha señalado Liaño.

El trayecto, que conecta los puertos de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Huelva en aproximadamente 33 horas, ofrece distintas opciones de alojamiento según las necesidades de cada pasajero.