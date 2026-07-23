Se desata un incendio forestal en San Martín de Valdeiglesias tras arder un coche en la M-501

Humo en un incendio cerca de San Martín de Valdeiglesias - EUROPA PRESS

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo incendio forestal se ha desatado este jueves en la Comunidad de Madrid tras arder un coche en la M-501 en la localidad de San Martín de Valdeiglesias y extenderse las llamas al monte, según han trasladado a Europa Press fuentes presenciales.

Emergencias 112 Comunidad de Madrid ha confirmado que el cuerpo de Bomberos regional está trabajando ya en la zona. Además, Guardia Civil ha explicado a Europa Press que han tenido que desalojar la residencia de ancianos López Rumayor, próxima a la zona.

Este fuego se suma al originado este miércoles en la localidad toledana de Almorox, y que ha alcanzado el municipio madrileño de Villa del Prado. El mismo ha calcinado ya 890 hectáreas, 600 de ellas en la región, y se prevén unas horas complicadas debido a las altas temperaturas y el viento.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))