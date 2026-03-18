El Gobierno destaca los 950 millones en electrificar los muelles portuarios, con Cádiz como primer punto de carga

Electrificación del muelle de Cádiz para conectar cruceros a la red. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

CÁDIZ 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha señalado que avanza en el despliegue del suministro eléctrico a buques atracados en puertos de titularidad estatal, cuya inversión pública supera los 950 millones de euros, y que se ha iniciado con la inauguración de la primera conexión OPS (On-Shore Power Supply) a nivel nacional para cruceros ubicada en el puerto de Cádiz.

Con el proyecto inaugurado este miércoles, el Puerto Bahía de Cádiz se convierte en "un referente" en transición energética e impulso a la descarbonización, al ser pionero en España en ofrecer, de la mano de Endesa, conexión a la red eléctrica terrestre a los cruceros mientras permanecen atracados, ha indicado el Ministerio en una nota.

Al acto de inauguración ha asistido el presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, entre otras autoridades.

El sistema OPS ubicado en el Muelle Alfonso XIII de la ciudad ha supuesto una inversión de 1,5 millones de euros por parte del puerto y de 6,75 millones de euros por parte de Endesa, de los cuales 2,7 millones de euros están financiados por los Fondos NextGeneration de la Unión Europea. Está previsto que atienda una demanda estimada de 8,62 GWh en su primer año, que supondrá una reducción de unas 5.000 toneladas de CO2 anuales, el equivalente a 2.800 coches circulando durante un año.

El sistema OPS permite a los barcos atracados conectarse a la red eléctrica apagando sus motores auxiliares, lo que reduce el ruido y las emisiones contaminantes a la atmósfera, dentro del compromiso con la sostenibilidad de los puertos españoles.

La inauguración de la primera conexión OPS para cruceros en un puerto del sistema portuario de titularidad estatal supone "un hito" para el sistema de interés general, que avanza en el objetivo marcado por la Unión Europea de que los puertos suministren electricidad a buques portacontenedores, cruceros y ferries (ro-pax) para 2030.

Para alcanzar los objetivos europeos en materia de descarbonización vinculados al OPS, Puertos del Estado ha coordinado la integración de las necesidades de potencia en la planificación de la red eléctrica nacional, actualmente en marcha, en colaboración con las Direcciones Generales de Política Energética y Minas, Red Eléctrica y las empresas distribuidoras, trabajando para conseguir que el despliegue de OPS sea viable técnica y económicamente.

Si en 2024 el conjunto del sistema portuario disponía de una potencia eléctrica instalada de 200 MW y registraba un consumo anual de 1 TWh, para 2030 se estima que será necesaria una potencia adicional de más de 1 GW para atender un consumo total previsto de más de 2 TWh.

La inversión pública prevista para este proyecto supera los 950 millones de euros hasta 2030, incluida financiación de mecanismos europeos, según las cifras recogidas en los planes de empresa consensuados entre Puertos del Estado y las autoridades Portuarias.

Respecto al marco normativo necesario para facilitar su desarrollo e incentivar la necesaria participación del sector privado, la Ley de Movilidad Sostenible recientemente aprobada remarca la importancia de los puertos en la descarbonización. Asimismo, da prioridad a la atención de las necesidades energéticas de las instalaciones portuarias con el fin de poder desarrollar proyectos como el OPS o el impulso a los combustibles alternativos.

El Gobierno también ha puesto en marcha el reglamento de suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica, que introduce, entre otras cuestiones, un esquema que permite la modificación temporal de la potencia contratada. De este modo, la contratación de potencia podrá adaptarse a los patrones de consumo de actividades que, como el OPS, presentan una gran variabilidad estacional y diaria.

INSTALACIONES OPS EN PUERTOS ESPAÑOLES

Como se ha apuntado, prácticamente en todos los puertos del sistema portuario estatal existen proyectos, tanto en fase de ejecución como planificados y en fase de redacción o estudio, con el objetivo de poder tener todo el sistema OPS desplegado en 2030.

En este momento, se encuentran ya operativas las instalaciones de OPS en los puertos españoles de la Terminal de ferries Muelle de Peraires del puerto de Palma, con dos conexiones OPS que dan suministro a los ferries que conectan la isla con la península Ibérica; en la Terminal Best de contenedores en el muelle del Prat en Barcelona, que fue la primera del Mediterráneo en ofrecer conexión OPS, y con tres puntos con capacidad para atender dos portacontenedores simultáneamente; y en Terminal de pasajeros y carga rodada en el muelle de Sant Bertrán, también en Barcelona, operada por Trasmed-Grimaldi, con dos puntos de conexión para ferries y buques ro-pax.

En Cádiz se acaba de inaugurar en la Terminal de cruceros muelle Alfonso XIII un punto de suministro para cruceros, el primero de un puerto español.

A estas instalaciones, hay que sumar las que ya están en fase de ejecución, entre las que se pueden citar la Terminal de contenedores TMS de Alicante, donde se está instalando un punto de suministro para portacontenedores.

En Algeciras se está ejecutando en la Terminal de pasajeros en el muelle de la Galera dos puntos de conexión para ferries; en la Terminal de pasajeros y ro-ro en el muelle Príncipe Felipe, tres puntos de conexión OPS para barcos ro-ro y ro-pax, con capacidad para dar servicio simultáneo a dos buques; en la Terminal de pasajeros muelle Isla Verde Interior, cuatro puntos de suministro para fast-ferries; en la Terminal de portacontenedores operada por APMT en el muelle Juan Carlos I, cuatro puntos de suministro OPS; en la Terminal de portacontenedores operada por TTI en el muelle Isla Verde Exterior, tres puntos de suministro; en la Terminal polivalente del muelle Norte, dos conexiones para barcos ro-ro y ro-pax y dos para portacontenedores; y en la Terminal de pasajeros puerto de Tarifa, cuatro puntos de conexión para ferries, pudiendo operar de forma simultánea.

En las Baleares se está desarrollando la instalación de puntos de suministro para ferries en muelles Comerciales del puerto de Palma; muelle de Poniente del puerto de Alcudia; muelle de Botafoc puerto de Ibiza; muelle del Cós Nou puerto de Mahón; y puerto de la Sabina (Formentera).

En Barcelona también se está ejecutando estas obras en la Terminal H de cruceros en el muelle Adossat operada por MSC Cruceros; en Bilbao, nueve puntos de suministro OPS en las terminales de contenedores y pasajeros; en Pasaia, en la Terminal ro-ro en el muelle de Kaputxinos (automóviles) se está desarollando un punto de suministro para buques car carriers;

En Valencia, en la Terminal de contenedores muelle Transversal de Costa, se está trabajando en dos puntos de suministro OPS con posibilidad de atender dos portacontenedores a la vez, y en la Terminales de cruceros y buques ro-pax muelle de Poniente y muelle Transversal; mientras que en Vigo, en la Terminal ro-ro muelle de Bouzas (automóviles) se está habilitando un punto de suministro para buques car carriers.