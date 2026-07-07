La Junta modernizará sus puertos de Huelva y Cádiz con una inversión de más de 1,2 millones de euros

Archivo - Instalaciones del puerto de Ayamonte, en Huelva. - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

SEVILLA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía afronta las obras de modernización de cinco puertos de las provincias de Huelva y Cádiz. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha licitado por más de 1,2 millones de euros (1.250.831) la mejora de las instalaciones existentes de suministro de agua y de electricidad en los puertos de Ayamonte, Punta del Moral e Isla Cristina, en la provincia de Huelva, y en los puertos gaditanos de Bonanza y Chipiona.

Las obras contarán con un plazo estimado de cuatro meses una vez se inicien los trabajos, que se prevén para antes de finalizar el año, tal como ha informado la Junta en una nota. La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en funciones, Rocío Díaz, ha destacado que "esta actuación supone un nuevo paso para mejorar la calidad de los servicios que se prestan a los usuarios de nuestros puertos".

"Desde el Gobierno de Juanma Moreno avanzamos hacia una gestión más eficiente y sostenible de los recursos de nuestras instalaciones portuarias pensando siempre en los ciudadanos". Los suministros de energía eléctrica y agua de las embarcaciones se realizan mediante tomas eléctricas y de agua dispuestas en los armarios de suministro distribuidos a lo largo de los muelles de los puertos de Ayamonte, Punta del Moral, Isla Cristina, Bonanza y Chipiona.

En la actualidad estos suministros son gestionados de forma manual con la intervención del personal del puerto. Con idea de mejorar los servicios a los usuarios, garantizar una gestión controlada de los recursos de agua y energía eléctrica y racionalizar la intervención del personal del puerto en las tareas de suministro, surge la necesidad de llevar a cabo una modernización tecnológica de los actuales puntos de suministro.

Esta modernización permitirá a los usuarios acceder de manera sencilla a la dispensación de agua y/o energía eléctrica además de facilitar la facturación basada en el consumo, para ello se implementará un sistema de gestión centralizado, alojado en la nube y por tanto será necesario adaptar los armarios existentes cambiando aquellos que estén en peor estado, así como instalar un sistema de vigilancia mediante cámaras fijas para evitar vandalismo. Existirá un programa puente o pasarela para trasladar los datos del software de gestión de los suministros al programa de gestión portuaria.