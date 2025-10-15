La Lonja del Puerto de Huelva dispone de un nuevo pantalán de atraque de 96 metros para embarcaciones pesqueras

HUELVA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Huelva cuenta con un nuevo pantalán pesquero destinado a embarcaciones que atraquen en la Lonja, situada en el Muelle de Levante norte. Se trata de una ampliación de 96 metros de la línea de atraque, que ha entrado ya en funcionamiento tras acometer una inversión superior a 581.000 euros.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, el presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, ha visitado esta infraestructura, cuya actuación ha consistido en la construcción de un pantalán flotante de hormigón y la colocación de una pasarela de acceso desde la Lonja pesquera hasta el mismo.

Al respecto, Santana ha asegurado que el Puerto de Huelva "continúa impulsando nuevas infraestructuras para ofrecer unos servicios de calidad a los usuarios de la Lonja pesquera en nuestra apuesta por apoyar al sector pesquero".

Igualmente, el sector exportador de pescados y mariscos dispone de unas modernas instalaciones en la Ciudad del Marisco, promovidas por el Puerto onubense. Esta actuación ha sido ejecutada por la UTE Almarin, Equipos y Servicios Portuarios y Poiser Managent, (UTE Muelle Levante Norte).

Las obras han consistido en la ejecución de un pantalán flotante de hormigón pilotado que arranca a un metro desde el último escalón de las escaleras existentes de subida al muelle. La infraestructura está formada por ocho módulos de hormigón flotantes de 12 por tres metros y otro pantalán flotante de aluminio intermedio de seis por tres metros, que servirá de apoyo a la pasarela de acceso al pantalán flotante de atraque.

La Lonja del Puerto de Huelva dispone de una superficie de 2.280 metros cuadrados. Este moderno edificio en forma de L, con una proyección rectangular de dimensiones cien por 60 metros, acoge la actividad pesquera de la Lonja en la planta baja, mientras que en la primera planta está situada la Lonja de la Innovación, primer nodo tecnológico Fiware portuario mundial.