Más de 57.000 pasajeros embarcan en Almería en las tres primeras semanas de la OPE, un 21% más que en 2025

Embarque en el Puerto de Almería dentro de la Operación Paso del Estrecho (OPE). - SUBDELEGACIÓN DE GOBIERNO

ALMERÍA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Operación Paso del Estrecho (OPE) ha registrado en el Puerto de Almería un notable incremento del tráfico de viajeros y vehículos con un total de 57.319 pasajeros embarcados entre el 15 de junio y el 6 de julio, esto es, 9.990 viajeros más, con un incremento del 21,1 por ciento respecto al mismo periodo de 2025.

Según ha informado la Subdelegación de Gobierno en una nota, 14.187 vehículos han cruzado el Mediterráneo desde la dársena almeriense, un 12,2 por ciento más que el pasado año, cuando se contabilizaron 12.649.

Además, durante este periodo se han realizado 94 rotaciones marítimas, seis más que en la edición anterior, lo que representa un incremento del 6,8 por ciento.

El principal impulso de este crecimiento corresponde a la línea Almería-Nador, la de mayor demanda durante la Operación Paso del Estrecho. Hasta la fecha han utilizado esta conexión 44.644 pasajeros, un 25,1 por ciento más que en 2025, mientras que el número de vehículos asciende a 10.926, con un incremento del 14,4 por ciento.

Durante la jornada de este lunes 6 de julio, el Puerto de Almería registró el embarque de 5.683 pasajeros, 380 vehículos y seis rotaciones marítimas, "cifras que reflejan el progresivo incremento de la intensidad de tráfico conforme avanza la campaña estival".

El dispositivo de atención dispuesto con motivo de la OPE continúa prestando servicio con normalidad. Desde el inicio de la operación se han realizado en el Puerto de Almería 158 asistencias sanitarias y 204 asistencias sociales, garantizando la atención a los viajeros que lo han necesitado. Únicamente durante el 6 de julio se llevaron a cabo ocho asistencias sanitarias y 12 sociales.

Los datos sitúan al Puerto de Almería entre los enclaves portuarios con mejor comportamiento de toda la OPE 2026 frente al conjunto de puertos, donde el volumen de pasajeros ha descendido levemente en un 0,4 por ciento y los vehículos han caído en un 1,3 por ciento.

Desde la Subdelegación del Gobierno en Almería han destacado la coordinación entre todos los organismos implicados, Autoridad Portuaria, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Protección Civil, servicios sanitarios, Cruz Roja y resto de administraciones, cuyo trabajo conjunto permite que la OPE se desarrolle "con normalidad, garantizando la seguridad, la fluidez del tráfico y la atención a los miles de viajeros que utilizan diariamente el Puerto de Almería".