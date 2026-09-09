Miranda aplaude el "desbloqueo" del Muelle de Levante e incide en que "la inversión es del Puerto de Huelva"

Archivo - Muelle de Levante en el Puerto de Huelva. - GOBIERNO DE ESPAÑA - Archivo

HUELVA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha vuelto a mostrar su entusiasmo este miércoles por el "desbloqueo" del proyecto del soterramiento del Muelle de Levante, después de que el Consejo de Ministros autorizara este martes la licitación por valor de 77 millones de euros, inversión que, según ha incidido la primer edil, "es del puerto onubense y, por tanto, de Huelva".

A preguntas de los periodistas durante la presentación del XII aniversario y V concentración del Grupo Motero, la alcaldesa ha asegurado estar "sumamente contenta" porque es "un proyecto fundamental que va a cambiar la imagen de Huelva en el mundo, que estaba bloqueado, pero que sigue adelante después de que el Consejo de Ministro haya autorizado la licitación".

Al respecto, ha incidido en que va a suponer una inversión de 77 millones de euros más IVA, "con dinero del Puerto de Huelva, del sudor de la frente de los onubenses". "Eso lo quiero dejar claro, es una inversión que procede del Puerto de Huelva y que va a cambiar la imagen de la ciudad en el mundo".

Así, ha señalado que el soterramiento va a suponer que "la ciudad abrace a la ría". "El sueño que teníamos desde tantísimos años, y por fin va a abrazar a la ría".

De este modo, la alcaldesa ha adelantado, tras hablar con el presidente del Puerto, Alberto Santana, que la Comisión Puerto-Ciudad se celebrará la semana que viene para "agilizar y coordinar la obra todo lo posible".

"Utilizar ese espacio tan grande, acercarnos a la ría, crear nuevas zonas verdes y que la ciudad mejore es un antes y un después. Es un proyecto que tuve la suerte de poder trabajar y lanzar, de hecho, dejé hasta el anteproyecto ya licitado y aprobado. Ha tenido un retraso, pero lo bueno es que ya está en marcha".

Asimismo, Miranda ha agradecido al presidente del Puerto "su gestión, la continuidad en el proyecto" y ha asegurado que van "a seguir trabajando juntos para agilizar la obra lo máximo posible". "Pero seguro que va a salir bien porque el esfuerzo y las ganas que tenemos es mucha".