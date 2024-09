El Puerto de Almería prevé 40 escalas de cruceros de la mano de 20 compañías en 2025

ALMERÍA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Almería (APA) ha previsto 40 escalas de cruceros el próximo año que atracarán de la mano de más de 20 compañías en 2025 entre las que se incluyen Costa Cruceros, Renaisensse, Ms Oosterdam y Europa y Alma Cruceros, que con Ocean Victory visitará diez veces el puerto almeriense.

Así lo ha trasladado la APA en un comunicado ante su participación desde este miércoles en el Salón de Cruceros de Málaga junto a la asociación Suncruise Andalucía en el expositor agrupado de Puertos del Estado acompañada de la Fundación Bahía Almeriport, el Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial.

La presidenta de la Autoridad Portuaria, Rosario Soto, ha explicado que asiste a esta feria bienal "para seguir impulsando" el turismo de cruceros en el Puerto de Almería, "intensificando las relaciones con los principales operadores y navieras" del sector a los que "trasladamos las excelentes características de la provincia como destino turístico y, especialmente, la oferta de servicios e infraestructuras de nuestro puerto, que mejorarán significativamente con los proyectos que hemos emprendido desde la autoridad portuaria".

La campaña 'Almeria the charm of the undiscovered' --'Almería, el encanto de lo desconocido'--, con la que el destino almeriense se promocionó en la Seatrade Europe 2023 en Hamburgo es también protagonista en Málaga para difundir un destino "rico en cultura, patrimonio, gastronomía y paisajes" entre los que se encuentra "el único desierto de Europa y el parque natural de Cabo de Gata".

Esta campaña se complementa con el nuevo catálogo de excursiones, que incluye rutas monumentales, flamenco, bodegas y almazaras, invernaderos, escenarios de películas y naturaleza como la Geoda de Pulpí, para que los pasajeros "descubran Almería".

Las dos jornadas de Seatrade Cruise Med están marcadas por una agenda de trabajo con navieras y touroperadores, en las que el Puerto de Almería informará de sus características para la escala de cruceros, así como de los proyectos planificados para hacerlo aún más atractivo tanto en lo relacionado con instalaciones portuarias como con su integración con la ciudad.

La presidenta de la APA, que ha asistido también a la presentación de 'Destino azul en Andalucía' por parte de Suncruise, ha recordado de otro lado que ya se ha licitado el diseño, obra e instalación de una pasarela para conectar al pasaje de cruceros directamente con la Estación Marítima como mejora de las instalaciones portuarias.

Soto ha señalado que esta infraestructura estará acabada el próximo año y "se verá completada" con la remodelación de la Estación Marítima que dispondrá de un espacio propio para la canalización de los turistas y ha indicado también la apertura del puerto a la ciudad con "la urbanización de más de dos hectáreas en 2025, como un nuevo atractivo turístico de Almería".