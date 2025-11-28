El Puerto de Almería rehabilitará la estación marítima y renovará su estética arquitectónica

Estación marítima y los edificios anexos del Puerto de Almería. - APA

ALMERÍA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Almería (APA) ha licitado la redacción del proyecto básico y de ejecución, el estudio de seguridad y salud y la dirección facultativa para acometer la rehabilitación energética de la estación marítima y sus edificios anexos, una actuación que también potenciará su estética arquitectónica mediante un sistema envolvente que modernizará las fachadas.

La iniciativa se enmarca en el Plan Estratégico de Sostenibilidad 2024-2030 y forma parte del proceso de transformación del Puerto de Almería hacia edificaciones más eficientes energéticamente, en consonancia con las actuaciones de integración puerto-ciudad emprendidas en los últimos dos años tanto por levante como por poniente.

Con ello se pretende avanzar hacia un espacio portuario "más moderno, amable y atractivo, contribuyendo además a mejorar la proyección de la imagen de Almería", según ha trasladado la APA en un comunicado.

El pliego técnico establece que el proyecto deberá incorporar soluciones que permitan reducir al menos un 30 por ciento el consumo de energía primaria no renovable y avanzar en la disminución de emisiones de CO2.

La intervención afecta a cuatro edificaciones: la estación marítima, con una superficie construida de 8.244 metros cuadrados; el edificio de servicios múltiples, de 647 metros cuadrados; y dos anexos de 481 y 244 metros cuadrados.

El plazo para la presentación de ofertas en esta licitación, que cuenta con un presupuesto base de 359.975 euros --IVA incluido-- y un plazo de tres meses para la elaboración de los proyectos y de un año para la dirección y asistencia técnica de obra, concluye el 22 de diciembre.

Dada la "envergadura y complejidad técnica" de la actuación, la APA ha establecido una visita técnica el próximo 4 de diciembre, desde las 10,30 hasta las 12,30 horas, con punto de encuentro en la entrada de la estación marítima, de modo que las empresas interesadas que lo deseen puedan conocer 'in situ' las instalaciones objeto de la licitación y formular las consultas técnicas que estimen oportunas al Departamento de Planificación de la APA.