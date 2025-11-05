El Puerto de Cádiz bate en octubre su récord mensual del año con la llegada de más de 96.000 cruceristas

CÁDIZ 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) ha destacado que el mes de octubre se han recibido a un total de 96.137 pasajeros de crucero, lo que supone el récord de visitantes en un solo mes de 2025 hasta el momento.

En los primeros diez meses del ejercicio se han contabilizado un total de 526.202 cruceristas, lo que supone un 6,8% menos que en el mismo periodo de 2024, algo que la APBC ha explicado en una nota que se debe al menor tamaño de los buques que han recalado en el Puerto de Cádiz.

Respecto al número de escalas, en octubre se han registrado 48, diez más que el mes anterior y una más que en octubre de 2024. En el acumulado del ejercicio se alcanzan las 275 escalas, 17 más que en el mismo periodo de 2024, lo que supone un aumento de un 6,2% en comparación con el año anterior.

La APBC ha señalado que el impacto económico de los cruceros es "especialmente significativo en el entorno", haciendo alusión al último estudio realizado por la Junta de Andalucía, de 2017, sobre el turismo de cruceros en la región.

Este informe señala que el gasto medio por crucerista y día en puerto de escala se establece en 40,6 euros, por lo que el impacto de esta actividad en los diez primeros meses del ejercicio "superaría los 21 millones de euros", a los que habría que sumar también el gasto de los tripulantes.