El Puerto de Cádiz muestra en Seatrade su modelo pionero para electrificar las escalas de cruceros

La presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez, en Seatrade Cruise Med, que se celebra en Las Palmas - AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ

CÁDIZ 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez, y el responsable del proyecto OPS de Endesa, José María Reyes, han presentado este jueves en Seatrade Cruise Med, que se celebra en Las Palmas, el sistema OPS (Onshore Power Supply) para cruceros del Puerto de Cádiz, una infraestructura que lo sitúa "en la vanguardia" de la electrificación portuaria y de la transición energética del sector de cruceros.

La presentación ha permitido dar a conocer ante representantes de la industria internacional de cruceros las características y prestaciones de un sistema que permite que los buques conecten sus instalaciones a la red eléctrica mientras permanecen atracados en el Muelle Alfonso XIII, evitando así mantener en funcionamiento sus motores auxiliares para cubrir sus necesidades energéticas durante la escala.

La Autoridad Portuaria ha resaltado que esta solución contribuye a reducir de forma significativa el impacto ambiental y acústico de las escalas.

De acuerdo con los cálculos de Puertos del Estado, la conexión eléctrica puede reducir un 96% las emisiones de NOx, un 8% las de SOx, un 94% las partículas y un 64% el CO2 frente a la generación eléctrica a bordo mediante combustible.

En el caso del Puerto de Cádiz, el efecto se ve reforzado por el suministro de energía con certificado de origen renovable por parte de Endesa.

El proyecto ha supuesto una inversión de 1,5 millones de euros por parte de la APBC en esta primera fase, mientras que Endesa ha destinado 6,75 millones de euros, incluyendo 2,7 millones procedentes del Programa de Apoyo al Transporte Sostenible y Digital, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por los fondos Next Generation EU.

La instalación cuenta con una estación OPS de 16 MVA, equipada para adaptar la tensión y frecuencia de la red eléctrica a los requerimientos del buque. El sistema se completa con un dispositivo móvil de conexión dotado de un brazo articulado que permite realizar el enlace entre la infraestructura terrestre y el barco de manera segura y eficiente.

En esta primera etapa, la instalación está dimensionada para suministrar electricidad a un buque pero gracias a su configuración modular permitirá ampliar posteriormente la potencia hasta 24 MVA y atender a otros buques en diferentes muelles.

La demanda prevista durante el primer año se sitúa en 8,62 GWh, con un ahorro estimado de alrededor de 5.000 toneladas de CO2 anuales, equivalente a las emisiones asociadas a unos 2.800 vehículos circulando durante un año. Endesa dispone de una concesión de 35 años para la prestación del servicio en el Muelle Alfonso XIII.

Durante la presentación, Teófila Martínez ha puesto de relieve el valor de que el Puerto de Cádiz pueda mostrar en un foro internacional especializado como Seatrade Cruise Med una infraestructura "cuyo éxito se medirá por cada buque que apague sus motores cuando atraque en nuestro puerto".

La participación de la APBC y Endesa en Seatrade Cruise Med permite así mostrar al sector internacional de cruceros una solución ya operativa y escalable, alineada con las nuevas exigencias ambientales del transporte marítimo y con la estrategia del Puerto de Cádiz para avanzar hacia un modelo portuario más electrificado, eficiente y sostenible.