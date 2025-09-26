El Puerto de Cádiz promueve la cooperación ante una comitiva de líderes y empresarios latinoamericanos

CÁDIZ 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz ha recibido este pasado jueves a un grupo de directivos de puertos y compañías procedentes de distintos países latinoamericanos que participan en la Misión de Líderes Portuarios Latinoamericanos en España. El propósito de la visita es promover la cooperación entre continentes en el ámbito marítimo-portuario y establecer relaciones con instituciones y empresas del sector.

Esta acción, impulsada por Maritime Policy Bureau y PR Ports dentro del Programa Port Leaders y respaldada por la Comisión Interamericana de Puertos de la OEA, busca además reforzar el intercambio profesional en el sector, ha indicado la Autoridad Portuaria en una nota.

Los integrantes de la misión han recorrido varios enclaves portuarios españoles, incluido el de la Bahía de Cádiz. De esta manera, han podido conocer de primera mano las instalaciones y el funcionamiento del puerto, y han visitado la nueva terminal de contenedores, la dársena de la Cabezuela-Puerto Real y las plantas de graneles sólidos y la de productos refrigerados y congelados, aún en construcción, de PTP.

Además, han pasado por el Blue Forum que se celebra estos días en Cádiz, donde han intercambiado experiencias y han planteado cuestiones sobre la gestión diaria del puerto.

La expedición, integrada por unas 30 personas de ocho países distintos, ha sido recibida por la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez, y por el delegado Especial del Estado de la Zona Franca, Francisco González.

En las jornadas también ha participado el director de Desarrollo Corporativo de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Cádiz, Manuel Álvarez Fernández, la vicepresidenta de Apemar, Susana Uyá, el vicepresidente de Cádiz-Port, Rafael Fernández y el Country manager de PTP SPAIN, Diego Nieves.